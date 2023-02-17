«РИА Новости»: Путин не встретился с главой фракции «Единой России» из-за положительного ПЦР-теста у Васильева

Встреча президента Владимира Путина и лидера «Единой России» Владимира Васильева была отменена, поскольку господин Васильев получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин должен встретиться с Владимиром Васильевым после оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. На этой неделе президент встретился с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, главой ЛДПР Леонидом Слуцким, а также с председателем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и главой партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

«Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста, находился на карантине и тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине»,— сказал источник агентству.

Анастасия Ларина