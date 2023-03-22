«Авито Недвижимость» назвало самые дешевые и дорогие районы Москвы для покупки квартиры на вторичном рынке

В феврале квадратный метр в Москве подешевел на 1,3% год к году (за месяц – на 0,3%), сообщает «Авито Недвижимость». В марте самым дешевым районом Москвы стал Молжаниновский район, где средняя цена для покупки квартиры на вторичном рынке составила 2,9 млн руб., самым дорогим — Хамовники (около 135 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В топ-10 самых дешевых районов также попали:

Молжаниновский район — 2,9 млн руб.

Чертаново Южное — 4,18 млн руб.

Чертаново Центральное — 4,3 млн руб.

Вешняки — 4,49 млн руб.

Печатники — 4,6 млн руб.

Северное Медведково — 4,7 млн руб.

Бибирево — 4,9 млн руб.

Отрадное — 4,9 млн руб.

Зябликово — 4,9 млн руб.

Бабушкинский — 5,4 млн руб.

В топ-10 самых дорогих районов также попали:

Хамовники — 134,9 млн руб.

Арбат — 75 млн руб.

Якиманка — 70 млн руб.

Тверской — 51 млн руб.

Замоскворечье — 49,5 млн руб.

Пресненский — 42 млн руб.

Раменки — 39,3 млн руб.

Беговой — 28,2 млн руб.

Хорошёвский — 26,4 млн руб.

Дорогомилово — 25,7 млн руб.

«Авито Недвижимости» назвало наиболее бюджетными квартиры-студии. Дешевле всего они обходятся в Северном Измайлово (2,5 млн руб.), Косино-Ухтомском (2,7 млн руб.) и Молжаниновском районе (2,9 млн руб.) Москвы. Самые дорогие студии — на Филевском парке (13 млн руб.), в Алексеевском районе (13,2 млн руб.) и в Раменках (14 млн руб.).

Самые дешевые однушки — в Марфино (7,5 млн руб.), Капотне (7,7 млн руб.) и Молжаниновском районе (7,8 млн руб.). Здесь однокомнатные квартиры стоят, , соответственно. Самые дорогие однушки — в Замоскворечье (25,5 млн руб.), на Якиманке (26 млн руб.) и на Арбате (49 млн руб.).

Наиболее бюджетные двушки — в районе Вешняки (9,8 млн руб.), Западное Бирюлево (10,2 млн руб.) и Молжаниновском (10,3 млн). Самые дорогие — в Хамовниках (36,5 млн руб.), на Пресне (38 млн руб.) и на Арбате (67,7 млн руб.).

Самые дешевые трешки находятся в Капотне (11,5 млн руб.), Молжаниновском районе (12 млн руб.) и Западном Бирюлево (12 млн руб.). Больше всего трехкомнатные квартиры обойдутся на Якиманке (81 млн руб.), на Арбате (97 млн руб.) и в Хамовниках (110 млн руб.).

«Авито Недвижимость» сообщало, что спрос на вторичную недвижимость дороже 500 млн руб. за год вырос на 60,6%. К февралю 2022 года число предложений на рынке элитной вторичной недвижимости увеличилось на 28%.

Лаура Кеффер