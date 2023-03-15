«Авито Недвижимость» зафиксировал 60-процентный рост спроса за год на элитную вторичку

В России спрос на вторичную недвижимость дороже более 500 млн руб. за год вырос на 60,6%, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Сравнивались показатели января-февраля 2022 года с данными за январь-февраль 2023 года.

В исследовании, которое есть у «Ъ», говорится, что за год число предложений на рынке элитной вторичной недвижимости выросло на 28%. Средняя цена упала на 3,5%, до 665,7 млн руб. При этом стоимость квадратного метра осталась прежней — 1,9 млн руб.

Доля предложения на рынке первичной элитной недвижимости за год выросла на 83,1%. Жилье в элитных новостройках подорожало на 16,1% — до 694 млн руб. к началу 2023 года.