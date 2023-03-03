Мэрия: СВО и мобилизация вызвали миграционный отток и дефицит кадров в Екатеринбурге

Спецоперация РФ на территории Украины и частичная мобилизация повлияли на миграционный отток населения Екатеринбурга. Как посчитал начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, за 11 месяцев 2022 года миграционная убыль составила 4,8 тыс. человек.

«Это разница между уехавшими и приехавшими. Миграционный отток создает давление на рынок труда. В то время, когда нам нужно привлекать людей на предприятия, в экономике формируется достаточно серьезной дефицит кадров, который в первую очередь касается рабочие специальности и IT-сферу»,— пояснил господин Прядеин.

Он добавил, что мэрия совместно с правительством Свердловской области реализует мероприятия по поддержке занятости. «Сейчас главная задача — обеспечить кадрами растущие потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)»,— заявил Алексей Прядеин.

Ранее ежегодный опрос Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) показал, что устойчивую работу в 2022 году отмечают 55,4% уральских компаний. При этом ухудшение экономической ситуации фиксируют 12% компаний. В числе основных проблем, кроме недостатка квалифицированных кадров, участники опроса отметили рост цен поставщиков и международные экономические санкции.

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