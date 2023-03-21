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Коммерсантъ FM
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Китайские церемонии

Как Москва готовилась к визиту лидера КНР Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут второй раунд переговоров в Москве. 21 марта делегации встретятся и в узком, и в расширенном составе. Затем лидеры подпишут несколько документов и выступят перед прессой. Накануне председатель КНР уже встретился с российским коллегой, беседа была неформальной и проходила тет-а-тет. Как организован визит Си Цзиньпина в страну? Выяснила Светлана Белова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Москве Си Цзиньпин приземлился в 13 часов. У аэропорта Внуково его уже ждал кортеж из 50 автомобилей, позже он отправился на другой конец столицы, что привело к перекрытию дорог, в том числе МКАДа, и многокилометровым пробкам. У трапа председателя КНР ждали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы МИДа Андрей Руденко и даже целый военный образцовый оркестр Почетного караула, но не Владимир Путин.

Так, впрочем, и предусмотрено протоколом, подчеркнул бывший заместитель министра иностранных дел России и генсека ООН Сергей Орджоникидзе: «Официальный протокол РФ — глав государств встречает вице-премьер и заместитель министра иностранных дел. Далее следует беседа один на один с президентом. Темы для нее заранее могут не определяться, главы государств сами решают, что они скажут друг другу. Время встречи, конечно, обговаривается и фиксируется, как и другие крупные мероприятия в рамках визита».

Дмитрий Дризе — о заявлениях главы КНР Си Цзиньпина

Дмитрий Дризе — о заявлениях главы КНР Си Цзиньпина

Перед тем, как отправиться в Кремль, Си Цзиньпин заехал в Свиблово. Дело в том, что по данным СМИ, здесь глава КНР обосновался на три дня в отеле китайской сети Soluxe. Буквально в сотнях метров от гостиницы, где китайская делегация будет в тишине отдыхать после переговоров, проходят Московское центральное кольцо и хорда. В здании по соседству — кафе «Донер».

Выбор места для проживания китайской делегации довольно экстравагантный, отметил президент Национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев, который в свое время отвечал за охрану первых лиц страны: «По всем канонам, когда руководитель государства приезжает в гости, то основным местом для его проживания является особняк посла. Вероятно, китайцы выбрали этот отель, чтобы, не дай бог, наши бы не поставили каких-то "жучков". Но это необычное решение.

Вместе с тем от того, как решается этот вопрос, зависит очень много — маршруты, перекрытие улиц, организация постов, которые выставляются за полтора часа до проезда кортежа. После этого они снимаются. Так что Москве придется три дня потерпеть».

После в Кремле Си Цзиньпина и Владимира Путина ждал неформальный обед. В меню — уха из стерляди с расстегаем, печорская нельма с овощами и оленина с вишневым соусом. Такой выбор блюд неслучаен, заметил бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский» и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров:

«Протокол российского президента и протокол лидера КНР обговаривают меню, высылают варианты, спрашивают о том, есть ли какие-то предпочтения и ограничения в еде. Естественно, мы хотим показать в современной подаче какие-то традиционные для России блюда. Продукты, которые привозятся, отдаются в специальную лабораторию ФСО, там это все строго отслеживается».

Максим Юсин — о российско-китайских отношениях

Максим Юсин — о российско-китайских отношениях

Еще, как рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, для Си Цзиньпина всегда наготове есть российское мороженое. Китайский лидер считается его фанатом, как-то раз Владимир Путин даже отправлял десерт коллеге в качестве подарка на день рождения. Презентами главы государств обменяются и в этот раз. Правда, как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, они будут «не очень дорогостоящими, но символическими». Что это, остается только догадываться. Но дарить друг другу политики точно не станут, к примеру, живую панду, YotaPhone 2, столовое серебро и русскую баню — это все сувениры прошлых лет.

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Иван Хорушевский

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