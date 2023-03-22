Ле Пен предупредила о риске «социального взрыва» во Франции из-за пенсионной реформы

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что правительство Франции создало в стране условия для «социального взрыва» из-за принятия социальной реформы. По ее мнению, люди считают, что «были нарушены правила игры в демократию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier/File Photo, Reuters Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier/File Photo, Reuters

«Правительство сознательно создает все условия для социального взрыва, и это можно было предвидеть в течение нескольких месяцев. Я не собираюсь второй раз участвовать в тушении пожара, который вы (правительство.— "Ъ") начали. Я не знаю, что произойдет»,— сказала госпожа Ле Пен в интервью AFP (цитата по France 24).

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла пенсионную реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых для вотума недоверия 287 голосов. В стране уже несколько дней продолжатся протесты, задержано 850 человек. Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года.

Подробности — в материале «Температура на парижских улицах 49.3».

Лаура Кеффер