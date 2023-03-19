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Коммерсантъ FM
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Температура на парижских улицах 49.3

Борьба с пенсионной реформой во Франции продолжается и после ее утверждения

После того как правительство прибегло к ст. 49.3 конституции, чтобы протащить пенсионную реформу в обход Национальной ассамблеи, во Франции начались массовые протесты. Вот уже третий вечер в Париже проходят стихийные митинги, выливающиеся в столкновения с полицией. В понедельник атаку на закон проведет парламентская оппозиция. Стране предстоят бурные недели, которые заставят вспомнить о «желтых жилетах», считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

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Демонстрация протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже

Демонстрация протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Участники демонстрации в Нанте

Участники демонстрации в Нанте

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте полиция встретила протестующих гранатами со слезоточивым газом

В Нанте полиция встретила протестующих гранатами со слезоточивым газом

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Участник демонстрации на площади Италии в Париже, одетый Иисусом Христом

Участник демонстрации на площади Италии в Париже, одетый Иисусом Христом

Фото: Reuters / Manuel Ausloos

В Париже демонстранты поджигали мусорные баки

В Париже демонстранты поджигали мусорные баки

Фото: Reuters / Bart Biesemans

Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже

Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже

Фото: Reuters

Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже

Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже

Фото: Reuters

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Демонстрация протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Участники демонстрации в Нанте

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте полиция встретила протестующих гранатами со слезоточивым газом

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Участник демонстрации на площади Италии в Париже, одетый Иисусом Христом

Фото: Reuters / Manuel Ausloos

В Париже демонстранты поджигали мусорные баки

Фото: Reuters / Bart Biesemans

Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже

Фото: Reuters

Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже

Фото: Reuters

Два вечера толпа бушевала на площади Согласия, там, где когда-то рубили головы аристократам. Вчера протесты перекинулись на Левый берег, на площадь Италии. Площадь Согласия была закрыта для митингующих. В самом деле какое уж тут согласие, когда две трети французов не согласны с правительством и президентом и считают, что кабинет Элизабет Борн, которая 11-й раз прибегла к ст. 49.3, должен уйти в отставку, а пенсионная реформа отменена.

Полиция сбивается с ног, число задержанных в день измеряется двумя-тремя сотнями. Вчера на площади Италии, чтобы разогнать толпу и погасить горящие баррикады, пришлось вывести машину с водометом. Весь вечер в сторону площади мчались пожарные и полицейские машины. Как и в прошлые дни, это была не организованная демонстрация, а стихийный выплеск гнева, похожий на те, какие Франция видела во времена «желтых жилетов».

Было отчетливое впечатление, что профсоюзы и политическая оппозиция предпочли на время отстраниться, предоставив действовать погромщикам. Месседж понятен: не хотели по-хорошему, имейте дело с дикой толпой.

Меж тем в парламенте готовится новое наступление на уже принятую реформу. Ст. 49.3, которую вновь использовала с согласия президента Эмманюэля Макрона премьер-министр, вполне конституционна, она создана специально для того, чтобы разблокировать парламентские дебаты в патовой ситуации. Не то чтобы правительство Элизабет Борн, как кричат демонстранты, совершило чуть ли не государственный переворот.

Но во Франции существует законный баланс между ветвями власти, и теперь у Национальной ассамблеи есть, в свою очередь, силовой вариант — отправить правительство в отставку, проголосовав за вотум недоверия. Или обратиться в конституционный совет, способный приостанавливать исполнение законов, коли они сойдут с конституционных рельсов. И тогда придет черед реагировать президенту Макрону: либо признать неудачу, сменить правительство и начать уговоры сначала, либо распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Непонятно, что лучше. Обе опции «хуже».

Неудача главной президентской реформы ударит по престижу господина Макрона, омрачив ему предстоящие четыре года правления, а новый парламент может оказаться еще непримиримее прежнего.

В субботу разные парламентские группы подали заявки на голосование вотума недоверия. Их будут рассматривать в понедельник. Слева выступили Nupes под руководством Жан-Люка Меланшона, справа — Национальное объединение RN Марин Ле Пен. Проблема, однако, в том, что крайне левые и крайне правые еще ни разу не голосовали солидарно. Нет никакой уверенности, что ненависть к правительству заставит их забыть взаимную неприязнь.

Чтобы примирить непримиримых в день голосования, свое параллельное предложение выдвинула сравнительно небольшая группа в два десятка депутатов LIOT (Libertes, Independants, Outre-mer et Territoires — свободы, независимые, заморские территории и территории). Наблюдатели считают это гипотетической возможностью объединить левых и правых. Однако даже солидарное голосование правой и левой оппозиции не даст необходимого для вотума недоверия перевеса. Чтобы предложение прошло, к нему должны присоединиться и более трети депутатов правого центра, «Республиканцев» LR, чего от них трудно ожидать.

У критиков реформы есть в запасе и так называемый референдум по совместной инициативе — возможность предоставить голос всем противникам преобразований.

С таким предложением уже выступал в парламенте депутат-коммунист Фабьен Руссель. Что тоже не так-то легко организовать. За проведение референдума должны высказаться 5 млн французов. Это потребует серьезной организационной работы, на которую едва ли способны левые, которые явно увлекутся сейчас митинговыми акциями и уличными праздниками свободы, плавно переходящими в погромы. Большинство левых депутатов считает такие действия законным способом давления на правительство. В этом с ними солидарны и профсоюзы, один из лидеров которых Филипп Мартинес, генсек Всеобщей конфедерации труда CGT, давно предупреждал: «На улицах не будет никакой 49.3-й статьи».

Фотогалерея

Массовые протесты против пенсионной реформы во Франции

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16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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