Температура на парижских улицах 49.3

После того как правительство прибегло к ст. 49.3 конституции, чтобы протащить пенсионную реформу в обход Национальной ассамблеи, во Франции начались массовые протесты. Вот уже третий вечер в Париже проходят стихийные митинги, выливающиеся в столкновения с полицией. В понедельник атаку на закон проведет парламентская оппозиция. Стране предстоят бурные недели, которые заставят вспомнить о «желтых жилетах», считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Демонстрация протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Участники демонстрации в Нанте Фото: Jeremias Gonzalez / AP В Нанте полиция встретила протестующих гранатами со слезоточивым газом Фото: Jeremias Gonzalez / AP Участник демонстрации на площади Италии в Париже, одетый Иисусом Христом Фото: Reuters / Manuel Ausloos В Париже демонстранты поджигали мусорные баки Фото: Reuters / Bart Biesemans Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 7 Демонстрация протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Участники демонстрации в Нанте Фото: Jeremias Gonzalez / AP В Нанте полиция встретила протестующих гранатами со слезоточивым газом Фото: Jeremias Gonzalez / AP Участник демонстрации на площади Италии в Париже, одетый Иисусом Христом Фото: Reuters / Manuel Ausloos В Париже демонстранты поджигали мусорные баки Фото: Reuters / Bart Biesemans Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters Участники демонстрации против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters

Два вечера толпа бушевала на площади Согласия, там, где когда-то рубили головы аристократам. Вчера протесты перекинулись на Левый берег, на площадь Италии. Площадь Согласия была закрыта для митингующих. В самом деле какое уж тут согласие, когда две трети французов не согласны с правительством и президентом и считают, что кабинет Элизабет Борн, которая 11-й раз прибегла к ст. 49.3, должен уйти в отставку, а пенсионная реформа отменена.

Полиция сбивается с ног, число задержанных в день измеряется двумя-тремя сотнями. Вчера на площади Италии, чтобы разогнать толпу и погасить горящие баррикады, пришлось вывести машину с водометом. Весь вечер в сторону площади мчались пожарные и полицейские машины. Как и в прошлые дни, это была не организованная демонстрация, а стихийный выплеск гнева, похожий на те, какие Франция видела во времена «желтых жилетов».

Было отчетливое впечатление, что профсоюзы и политическая оппозиция предпочли на время отстраниться, предоставив действовать погромщикам. Месседж понятен: не хотели по-хорошему, имейте дело с дикой толпой.

Меж тем в парламенте готовится новое наступление на уже принятую реформу. Ст. 49.3, которую вновь использовала с согласия президента Эмманюэля Макрона премьер-министр, вполне конституционна, она создана специально для того, чтобы разблокировать парламентские дебаты в патовой ситуации. Не то чтобы правительство Элизабет Борн, как кричат демонстранты, совершило чуть ли не государственный переворот.

Но во Франции существует законный баланс между ветвями власти, и теперь у Национальной ассамблеи есть, в свою очередь, силовой вариант — отправить правительство в отставку, проголосовав за вотум недоверия. Или обратиться в конституционный совет, способный приостанавливать исполнение законов, коли они сойдут с конституционных рельсов. И тогда придет черед реагировать президенту Макрону: либо признать неудачу, сменить правительство и начать уговоры сначала, либо распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Непонятно, что лучше. Обе опции «хуже».

Неудача главной президентской реформы ударит по престижу господина Макрона, омрачив ему предстоящие четыре года правления, а новый парламент может оказаться еще непримиримее прежнего.

В субботу разные парламентские группы подали заявки на голосование вотума недоверия. Их будут рассматривать в понедельник. Слева выступили Nupes под руководством Жан-Люка Меланшона, справа — Национальное объединение RN Марин Ле Пен. Проблема, однако, в том, что крайне левые и крайне правые еще ни разу не голосовали солидарно. Нет никакой уверенности, что ненависть к правительству заставит их забыть взаимную неприязнь.

Чтобы примирить непримиримых в день голосования, свое параллельное предложение выдвинула сравнительно небольшая группа в два десятка депутатов LIOT (Libertes, Independants, Outre-mer et Territoires — свободы, независимые, заморские территории и территории). Наблюдатели считают это гипотетической возможностью объединить левых и правых. Однако даже солидарное голосование правой и левой оппозиции не даст необходимого для вотума недоверия перевеса. Чтобы предложение прошло, к нему должны присоединиться и более трети депутатов правого центра, «Республиканцев» LR, чего от них трудно ожидать.

У критиков реформы есть в запасе и так называемый референдум по совместной инициативе — возможность предоставить голос всем противникам преобразований.

С таким предложением уже выступал в парламенте депутат-коммунист Фабьен Руссель. Что тоже не так-то легко организовать. За проведение референдума должны высказаться 5 млн французов. Это потребует серьезной организационной работы, на которую едва ли способны левые, которые явно увлекутся сейчас митинговыми акциями и уличными праздниками свободы, плавно переходящими в погромы. Большинство левых депутатов считает такие действия законным способом давления на правительство. В этом с ними солидарны и профсоюзы, один из лидеров которых Филипп Мартинес, генсек Всеобщей конфедерации труда CGT, давно предупреждал: «На улицах не будет никакой 49.3-й статьи».