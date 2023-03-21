Он ехал на сборы, а вышел к СВО

В Ульяновске майор запаса Олег Сергеев судится с военкоматом из-за мобилизации. В сентябре 2022 года офицеру сообщили, что он направляется на военные сборы, а на сборном пункте выяснилось, что он мобилизован для участия в СВО. Майор смог вернуться только благодаря коронавирусу и теперь требует признать действия военкомата незаконными. Он утверждает, что готов быть мобилизованным, но требует провести эту процедуру по закону, со всеми гарантиями и выплатами. Гражданские суды в итоге передали иск в военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

28 сентября 2022 года 50-летний майор запаса Олег Сергеев получил повестку в военкомат. Там сказали, что его направят на десятидневные военные сборы. Но на сборном пункте в Пензе господину Сергееву объявили, что он мобилизован на СВО. При этом в военном билете не было никаких отметок о мобилизации, а военкомат не выдал мобилизационное предписание. По словам майора, на сборном пункте «были удивлены, что у офицеров, прибывших из Ульяновска, военкоматом не оформлены документы».

Господин Сергеев и два других офицера написали рапорты районному военкому и руководству сборного пункта, но официальных ответов не получили. «Тут я заболел ковидом и вернулся в Ульяновск, а после выздоровления, в октябре 2022 года, сразу обратился в суд»,— рассказал “Ъ” майор.

«Никаких документов о том, что я военнослужащий, призванный по мобилизации, нет. Военно-медицинской комиссии не было. И получается, что я стал просто добровольцем,— перечисляет он претензии к военкомату.— Но в этом случае я буду лишен соответствующих прав военнослужащего — выплат мне или моей семье при наступлении страхового случая, военной выслуги лет». Также он утверждает, что лишился военной пенсии. А из-за обмана про десятидневные сборы не передал дела по месту работы, что нанесло ущерб организации.

Майор попросил суд признать незаконными действия военкомата и призывной комиссии. И обязать райвоенкомат «восстановить право на призыв на военную службу по мобилизации в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ».

«Я не пытался скрываться или убегать,— пояснил он “Ъ”.— Я готов к призыву по мобилизации, но чтобы все было оформлено по закону. Фактически я направил заявление в суд, чтобы показать: райвоенкоматы у нас работают плохо, нарушают права призывников. Мобилизационная работа в мирное время не проводится, мобилизационный план не отработан и не соблюдается. И этот иск не только в моих интересах, но и в интересах многих других жителей региона. Фактически я пошел против системы, которая теперь настроена против меня».

По словам офицера, в материалах суда оказались документы от военно-следственного управления о том, что «военнослужащий по контракту майор Сергеев самовольно покинул часть и в отношении него проводится доследственная проверка» (ст. 337 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Засвияжский районный суд Ульяновска отказал майору в удовлетворении иска. Но областной суд в конце февраля отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение с рекомендацией «учесть все доводы и возражения участвующих в деле лиц».

минувший понедельник районный суд пришел к выводу, что иск следует направить в Ульяновский гарнизонный военный суд. Господин Сергеев не согласен с этим решением и снова готовит апелляционную жалобу. Он ссылается на письмо Центрального окружного военного суда от 4 октября 2022 года, согласно которому граждане РФ, подлежащие мобилизации, «до зачисления их в списки личного состава соответствующих воинских подразделений военнослужащими не являются» и их административные иски «военным судам неподсудны». «А поскольку нет никаких отметок в военном билете и нет никаких документов о моем призыве по мобилизации, я военнослужащим не являюсь»,— подчеркнул майор запаса.

В областном военкомате давать подробный комментарий по иску господина Сергеева отказались, отметив, что позиция военкомата «изложена в решении суда (отмененном.— “Ъ”) и она не изменилась». И. о. военкома Засвияжского района Сергей Туторин заявил “Ъ”, что его позиция «полностью совпадает с позицией областного военкомата».

Сергей Титов, Ульяновск