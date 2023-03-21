Сыр высокого давления

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», оспаривающее решения налоговых органов о взыскании более 1,1 млрд руб., обратилось с письмами к президенту и правительству РФ, а также председателю СКР. Компания считает, что на нее оказывается незаконное давление со стороны контролирующих и надзорных органов. В марте по заявлению ФНС в отношении должностных лиц общества было возбуждено уголовное дело. Налоговый орган считает, что предприятие неправомерно пользовалось льготной ставкой по НДС как производитель молочных продуктов. Представители комбината считают, что дело возбуждено незаконно, поскольку задолженность по налогам отсутствует. При этом обязанности исполнять решения ФНС у предприятия нет, так как их законность еще не исследовал арбитражный суд.



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Письма в администрацию президента РФ (копия есть у «Ъ-Прикамье»), правительство РФ и председателю СКР ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» направило в начале марта этого года. В обращениях руководство общества просит взять под контроль ситуацию, связанную «с давлением контролирующих и надзорных органов» на компанию, а президента РФ — дать поручение правительству об оказании содействия и «решения сложившейся вокруг предприятия ситуации».

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» находится в состоянии судебных споров с УФНС по Пермскому краю с прошлого года. Предприятие пытается оспорить решение налоговой службы о доначислении НДС за второй квартал 2020 года в общей сложности 110 млн руб. В эту сумму входит более 86 млн руб. налога на добавленную стоимость, а также пени и штрафы. Еще один спор касается периода с 1 января 2017-го по 31 декабря 2019 года, за который комбинату было начислено более 950 млн руб. В обоих случаях ФНС считает, что Юговской комбинат незаконно применял льготную ставку НДС в размере 10% как производитель молочной продукции. Как указывает налоговый орган, продукция комбината, в частности сычужный продукт, не является молочным продуктом, поскольку при его производстве используется обезжиренное молоко.

Предприятие с доводами ФНС категорически не согласно. В ходе процесса представители комбината пояснили, что продукция изготавливается на основе молока, поэтому является молочной. При этом всеми производителями обезжиренное молоко используется при изготовлении практически всех молочных продуктов, что предусмотрено технологией производства. Кроме этого, представители предприятия заявили, что перед началом производства спорных продуктов комбинат обращался в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Оно подтвердило классификацию предприятия для возможности применения льготной ставки НДС. Также компания в обоснование своей позиции представила соответствующее заключение АНО «Союзэкспертиза» при ТПП РФ, мнения отраслевых институтов и декларацию о соответствии, подтверждающие позицию комбината. «Заявления налогового органа об обратном говорят о его неподготовленности и неосведомленности в вопросах переработки молока и производства молочных продуктов»,— сказал представитель завода в ходе одного из заседаний.

В рамках спора о доначислении налога за второй квартал 2020 года предприятие заявило ходатайство о назначении судебной экспертизы, налоговый орган выступает против. Решение по ходатайству судом еще не принято. Также в ходе рассмотрения дела представители предприятия выступали против привлечения к делу в качестве третьего лица межрегионального управления Россельхознадзора. Заявитель считает, что это невозможно, поскольку ранее замруководителя ведомства Антонина Попова участвовала в споре в качестве представителя налоговой. По его мнению, таким образом она показывала свою прямую заинтересованность в исходе спора, который напрямую интересы ведомства никак не затрагивает.

В начале марта в ходе судебного заседания представитель ФНС Ольга Трефилова сообщила, что в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников предприятия следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Подробностей она не раскрыла. По данным «Ъ-Прикамье», дело находится в производстве СУ СКР по региону и касается уклонения от уплаты налогов за один из кварталов 2020 года.

С позицией налогового органа и следствия комбинат не согласен. В обращении отмечается, что сейчас акт ФНС о доначислении налогов за второй квартал 2020 года оспаривается в рамках арбитражного спора. При этом суд принял обеспечительные меры в виде запрета исполнения спорного решения, а ненормативный акт о доначислении за 2017–2019 годы приостановлен самим УФНС по Пермскому краю. Поэтому ни одно из решений ФНС в законную силу не вступило, а о других ненормативных актах налоговиков о доначислении ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» не известно. На предприятии полагают, что, обращаясь с заявлением о возбуждении уголовного дела на основе решения, чья законность не подтверждена судом, ФНС пытается оказать давление на комбинат. При этом за последние четыре года предприятие перечислило в бюджет более 4 млрд руб. налогов и сборов и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Пермском крае.

Также авторы обращения пишут, что аналогичный продукт с применением пониженной ставки НДС производится многими предприятиями России. Речь идет, по крайней мере, о восемнадцати производителях в разных регионах страны, которые используют ту же ставку по НДС, но претензий к ним не возникает.

В УФНС по Пермскому краю пояснили, что рассмотреть вопрос о предоставлении информации об уголовном деле возможно только в рамках ответа на официальный запрос. Оперативно ответить на вопросы об обстоятельствах дела, а также сути претензий в управлении не смогли.

Дмитрий Астахов