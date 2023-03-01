Следствие взбивает сливки

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Об этом на заседании арбитражного суда сообщили представители ФНС, представляющие сторону ответчика в споре с комбинатом из-за доначислений налогов, штрафа и пени в размере 110 млн руб. Как считает налоговая, в 2020 году ООО платило НДС по льготной ставке как производитель молокосодержащих продуктов, хотя на самом деле продавало изделия на основе пальмового масла. По данным источников, расследование СКР не касается текущего спора. Предположительно дело было возбуждено по итогам проверок, результаты которых не были обжалованы в суде. На комбинате с требованиями налоговой и претензиями следствия категорически не согласны.



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О возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) сообщила представитель ФНС Ольга Трефилова, выступая в арбитражном суде. «На минувшей неделе правоохранительными органами было возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.— «Ъ-Прикамье»)»,— пояснила госпожа Трефилова. По данным «Ъ-Прикамье», уголовное дело может находиться в производстве СУ СКР по Пермскому краю. Сумму претензий она не озвучила.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте комбината, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки. Осенью 2021 года у комбината появился еще один филиал — на месте бывшего пивоваренного завода в Перми.

ЮКМП и налоговая служба находятся в состоянии спора, который рассматривает Арбитражный суд Пермского края. Комбинат пытается оспорить ненормативный акт о доначислении налогов, штрафа и пени в общей сумме 110 млн руб. В эту сумму вошел НДС, а также пени и штрафы. Как считает налоговая служба, предприятие, как производитель натуральных молочных продуктов, платило НДС по льготной ставке в размере 10%. Согласно нормативным актам, к молокосодержащим продуктам относятся те продукты, в которых доля молочного жира составляет 50%. Но фактически предприятие изготавливало продукцию, в частности сыры, в основе которой был растительный жир, получаемый из пальмового масла, так называемый сычужный продукт. Таким образом, как полагает ФНС, Юговской комбинат должен был платить НДС по ставке 20% за период с апреля по июнь 2020 года.

Представители ЮКМП настаивают, что их продукция соответствует всем необходимым требованиям. В подтверждение своих доводов заявитель предоставил заключение специалистов АНО «Союзэкспертиза» при ТПП РФ. По ходатайству заявителя суд приостановил действие оспариваемого ненормативного акта налоговой службы до рассмотрения спора по существу. Кроме того, ООО пытается оспорить решения налогового органа о начислении предприятию еще более 700 млн руб. за налоговые периоды с 2017 по первый квартал 2021 года.

Источники утверждают, что в прошлом году сотрудники правоохранительных органов и ФНС якобы провели обследование помещений Юговского комбината, в частности складов, расположенных на улице Героев Хасана. По их данным, к мероприятиям тогда привлекались сотрудники ФСБ.

Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что уголовное дело возбуждено не по фактам, о которых сейчас стороны спорят в суде, а по возможным нарушениям в более ранние периоды. «Налоговых проверок было несколько,— сообщил источник.— Результаты части из них оспариваются в арбитражном суде, а по части комбинат в суд не пошел, и именно по данным фактам и возбуждено дело».

В СУ СКР по Пермскому краю ситуацию не комментируют. Представители ЮКМП пояснили, что о возбуждении уголовного дела им стало известно из выступления представителей налогового органа. С владельцем Юговского комбината молочных продуктов Сергеем Поздеевым связаться не удалось. Собеседник, близкий к комбинату, говорит, что компания не считает себя виновной в нарушении налогового законодательства. «Только в прошлом году комбинат заплатил 2 млрд руб. налогов, все платится вовремя и в полном объеме»,— утверждает он.

Дмитрий Астахов