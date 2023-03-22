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Коммерсантъ FM
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Год роста не видать

Мониторинг макроэкономики

Согласно обновленному макропрогнозу для РФ на 2023–2025 годы, опубликованному сегодня рейтинговым агентством АКРА, РФ, вероятнее всего, не выйдет на положительные годовые темпы роста экономики в 2023 году, спад составит 1–1,5% с переходом к росту на 0,8–1,8% в 2024-м и 0,4–1,6% в 2025 году. Прежний прогноз (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года) описывал те же тренды динамичнее — в АКРА ожидали спада ВВП в 2022 году на 4% (факт — 2,1%), его снижения на 2,8% в 2023 году с переходом к слабому росту на уровне 1,3% в 2024-м. Смягчению оценок послужили улучшение прогнозов мирового роста (с 1,1% до 1,3–1,8% в 2023 году, в том числе за счет более высоких темпов роста ВВП КНР, который вырос в 2022 году на 3%, а не на 2,1%, как ожидали аналитики в конце года), а также лучшие, чем ожидалось, показатели российской внешней торговли и стимулирующее влияние возросших бюджетных расходов.

Обосновывая отличия от официальных взглядов на будущее экономики РФ (прогноз Минэкономики сейчас предполагает ее спад в 2023 году на 0,8%, к апрелю будет пересмотрен, вероятно, в сторону улучшения), в АКРА отмечают набор факторов как статистических (высокая база первого квартала 2022 года, которая обеспечит сильный квартальный спад в первом квартале 2023 года; см. график), так и содержательных — как сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе (плановое снижение на 5% с марта 2023 года), оцениваемое аналитиками АКРА в минус 0,2% ВВП. Также влияние окажет (если будет реализовано) сокращение бюджетных расходов (на 5% в номинальном и на 10% в реальном выражении) после роста их на 12% в 2022 году, впрочем, оно будет смягчено тем, что пик госрасходов пришелся на конец 2022 года и де-факто дошел до получателей уже в 2023 году, так что вклад государства в прирост ВВП в АКРА предполагают слабоположительным, но несопоставимым с эффектом 2022 года. Положительного же вклада в рост экономики, в свою очередь, в агентстве ждут от стимулирования инвестиций, инфраструктурного и промышленного строительства и от улучшения потребительского спроса (за счет роста реальных доходов населения на 1,1–1,9% из-за рекордно низкой безработицы), впрочем, с оговоркой, что промышленность продолжит адаптироваться к новой реальности и удовлетворит лишь его часть.

Олег Сапожков

  • Газета «Коммерсантъ» №48 от 22.03.2023, стр. 2

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