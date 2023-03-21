Суд прекратил уголовное преследование бизнесмена Ебралидзе по нескольким статьям

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении основателя ГК «Талион» Александра Ебралидзе по четырем из пяти эпизодов, сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник, 21 марта. Расследование дела против бизнесмена продолжится в части обвинения в организации «отмыва» €5 млн.

«Суд прекратил производство по 4 эпизодам из 5 имеющихся в связи с истечением сроков давности. Мера оставлена без изменений и продлена по 30.07.2023. Назначено судебное заседание»,— говорится в сообщении.

Напомним, Александр Ебралидзе с прошлого года находится под арестом в связи с делом о хищении средств «Констанс-банка». Следствие считает, что он и его сообщники присвоили себе 2,9 млрд рублей. В апреле 2022 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал Александра Ебралидзе несостоятельным по заявлению ВЭБ.РФ, его квартиру в Петербурге стоимостью 338 млн рублей выставили на торги. Ранее Октябрьский райсуд также зарегистрировал уголовное дело против бывшего председателя правления Констанс-банка Эльдара Дыгова, обвиняемого в соучастии в присвоении денег кредитного учреждения вместе с Ебралидзе.

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