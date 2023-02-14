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Квартиру Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте Петербурга выставят на торги

ПАО «Балтинвестбанк» подготовил положение об условии продажи квартиры бизнесмена Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Документ опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Финансовая организация в 2012-2017 годах кредитовала господина Ебралидзе. Из 405 млн руб. выданных бизнесмену средств 338,4 млн руб. были обеспечены залогом в виде квартиры в доходном доме архитектора Федора Лидваля, построенном в начале XX века в стиле модерн.

Как уточняет «Деловой Петербург», ее площадь составляет 358,9 кв. м. На торги квартиру выставят за 75,73 млн рублей на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Размер задатка от участников составит 5% от цены лота, каждый шаг аукциона будет также равен 5% от стоимости недвижимости. Важно отметить, что квартира находится в собственности не только господина Ебралидзе, но и его супруги, с которой банку придется урегулировать отношения.

В конце ноября 2021 года «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Петербурга признал миллиардера Александра Ебралидзе банкротом и ввел реализацию его имущества. Финансовым управляющим должника назначили Александра Володина из СРО арбитражных управляющих «Развитие». Процесс о несостоятельности господина Ебралидзе инициировала госкорпорация ВЭБ.РФ в феврале 2021 года, которая кредитовала проекты предпринимателя, а сам бизнесмен выступал по этим займам поручителем. Задолженность составила 34,1 млрд руб.

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