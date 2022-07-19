«Аврора» взялась за бур

Как и предполагал “Ъ”, структуры, связанные с «Авророй» сына секретаря Совбеза РФ Андрея Патрушева, вошли в капитал «Инвестгеосервиса», крупного бурового подрядчика НОВАТЭКа. ФАС в прошлом году согласовала ходатайство «Авроры» о покупке «Инвестгеосервиса». Эксперты считают, что подрядчик интересен новым инвесторам с учетом стабильного портфеля заказов в ближайшие годы, однако им предстоит справиться с высоким долгом компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Структуры, связанные с «Авророй» Андрея Патрушева, вошли в капитал «Инвестгеосервиса» (ИГС), рассказали источники “Ъ” в отрасли. ИГС владеют кипрские структуры — дочерняя IGS Drilling (40%, квазиказначейский пакет) и IGS International (60%), и до конца прошлого года компанию совместно контролировали Станислав Котов и Дамир Туктаров. По данным выписки из кипрского реестра, в январе 10% в IGS International, принадлежавшие ряду миноритариев, в том числе Анатолию Коту, Сергею Кишилову и Сергею Наталенко, получило АО «Сириус» (зарегистрировано в Армянском переулке, 7). «Сириус» был учрежден Романом Ивановым, его имя совпадает с членом совета директоров «Авроры». Уже в феврале 38,6% акций IGS от Станислава Котова получил Анатолий Чирятьев — владелец зарегистрированной по одному адресу с «Сириусом» судоходной компании «Севнор менеджмент» (выручка в 2021 году — 6,7 млрд руб.) и ее дочерней «Севнор логистик». У Дамира Туктарова, оставившего пост главы ИГС в прошлом году, пока остается 26% в подрядчике.

До апреля «Севнор менеджмент» через «Сириус Холдинг» (бывшая «Севнор технолоджис») владела 25% «Авроры». Бенефициаром «Авроры», согласно отчету компании, является Андрей Патрушев. Компании связывает и хозяйственная деятельность: «Аврора» арендовала офис у «Севнор менеджмент», а также фрахтовала судно на условиях тайм-чартера, а «Севнор логистик» предоставляла «Авроре» в аренду помещения и оборудование. О том, что «Аврора» подала ходатайство в ФАС о покупке ИГС, “Ъ” сообщал еще в августе 2021 года, и в конце того же месяца, по данным “Ъ”, оно было одобрено. В «Авроре» не ответили “Ъ”.

Андрей Патрушев — младший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Он решил начать собственный бизнес после того, как три года назад ушел с поста зампреда «Газпром нефти», где курировал шельфовые проекты. Тогда из «Газпром нефти» в «Аврору» перешли часть сотрудников. Андрей Патрушев также приобрел 37,7% акций в подрядчике в области морской геологоразведки МАГЭ. Собеседники “Ъ” говорили, что господин Патрушев хочет создать крупного нефтесервисного игрока.

ИГС, владеющий более 30 буровыми установкам, является крупным буровым подрядчиком НОВАТЭКа. В 2021 году ИГС получил 18,5 млрд руб. выручки (85% пришлось на заказы НОВАТЭКа) и 891 млн руб. EBITDA. Компания получила почти 2 млрд руб. убытка, который связывала «в большей степени с незапланированными дополнительными расходами, связанными с увеличением сроков бурения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире». У ИГС большой чистый долг — 7,7 млрд руб. У компании «заключены долгосрочные контракты с основными заказчиками, обеспечивающие значительную долю плановой выручки на 2022–2023 годы».

По словам источников “Ъ”, близкие к «Авроре» структуры могут увеличить долю в ИГС, но пока решение не принято. «Аврора» в прошлом году успешно зарабатывала на субподрядах: она заказывала у Saipem, по данным отчета итальянской компании, самоподъемную плавучую буровую установку Perro Negro 8, которая бурила на Геофизическом месторождении НОВАТЭКа в Обской губе. Выручка «Авроры» в 2021 году увеличилась в 56 раз относительно предыдущего года, до 10,6 млрд руб., прибыль — в 257 раз, до 1,7 млрд руб.

ИГС характеризуется устойчивым портфелем заказов, в основном от НОВАТЭКа, констатирует глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает, что НОВАТЭК даже в условиях пересмотра параметров перспективных СПГ-проектов и переноса сроков их реализации едва ли в ближайшие годы будет существенно сокращать инвестиции в бурение.

Дмитрий Козлов