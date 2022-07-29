Шельф берут в разработку

Как стало известно “Ъ”, «Аврора» Андрея Патрушева под новым названием «Газпром шельфпроект» может стать основным подрядчиком «Газпрома» по бурению на шельфе. Под ее управление перейдет нынешний флот плавучих буровых платформ и судов снабжения «Газпром флота». Компания может консолидировать заказы «Газпрома» и НОВАТЭКа по бурению в акватории арктических морей. В «Газпром шельфпроекте» заявили “Ъ”, что рассчитывают стать «специализированным центром инженерно-технических компетенций для выполнения работ на морских месторождениях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Газпром шельфпроект» станет основным подрядчиком «Газпрома» по шельфовому бурению, рассказали несколько источников “Ъ” в отрасли.

«Газпром шельфпроект» — это новое название АО «Аврора», основным бенефициаром которого является младший сын секретаря Совета безопасности и бывший замглавы «Газпром нефти» по шельфовым проектам Андрей Патрушев. Возглавляет «Газпром шельфпроект» Александр Коробков, который, по текущим данным СПАРК, также руководит «Газпромнефть-Сахалином» — совместным предприятием «Газпром нефти» (51%) и НОВАТЭКа (49%) по освоению Северо-Врангелевского участка, расположенного в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

«Изменение наименования связано с новым этапом развития компании как специализированного центра российских инженерно-технических компетенций для выполнения работ на морских месторождениях,— заявляют в "Газпром шельфпроекте".— Компания продолжит расширять возможности по оказанию комплекса высококачественных услуг в интересах ключевых заказчиков, включая "Газпром"». Там добавили, что «деятельность компании будет способствовать наиболее эффективному освоению углеводородного потенциала континентального шельфа России». На прямой вопрос “Ъ” о том, станет ли компания генподрядчиком «Газпрома» по шельфовому бурению, там не ответили. В «Газпроме» и НОВАТЭКе не дали комментариев.

Несмотря на то что «Газпром шельфпроект» принадлежит частным лицам, компания имеет идентичный «Газпрому» логотип. Это не первый случай: логотипом «Газпрома» пользовалось и «Газпром бурение» даже после продажи компании Аркадию Ротенбергу в 2011 году.

По словам собеседников “Ъ”, «Газпром шельфпроект» взял в управление буровые установки и суда снабжения, которые прежде находились под управлением дочерней структуры монополии «Газпром флот». Пока в аренду взяты три установки из четырех — ППБУ «Полярная звезда», «Северное сияние» и СПБУ «Арктическая». Выручка «Газпром флота» в 2021 году составила 19,4 млрд руб., у «Газпром шельфпроекта» — 11 млрд руб.

В прошлом году «Аврора» арендовала у итальянской Saipem буровую платформу Perro Negro 8 в рамках контракта с НОВАТЭКом на бурение на Геофизическом месторождении, и с ее помощью планировалось бурение на Южно-Тамбейском участке в Обской губе. В результате санкций Saipem вышла из проекта. Теперь «Газпром шельфпроект» сможет продолжить бурить на проектах НОВАТЭКа, отмечают собеседники “Ъ”. Кроме того, как сообщал “Ъ”, в этом году структуры, связанные с «Газпром шельфпроектом», вошли в капитал крупного подрядчика НОВАТЭКа «Инвестгеосервиса» (см. “Ъ” от 19 июля).

По информации Минприроды, в акваториях арктических морей России «Газпром» планирует бурение трех скважин. Две скважины расположены в Карском море: разведочная на Ленинградском лицензионном участке и поисково-оценочная на Русановском лицензионном участке, а также разведочная скважина на Ледовом газоконденсатном месторождении в акватории Баренцева моря. В ведомстве уточняют, что бурение скважин в акваториях Карского и Баренцева моря запланировано с использованием ППБУ «Северное сияние», которая 17 июля в составе буксировочного каравана вышла из Кольского залива. Использование одной морской буровой установки на двух точках бурения в один межледовый период — принципиально новый способ организации морской геологоразведки, добавили в Минприроды.

Рост цен на нефть в этом году может позволить нефтяным компаниям не сокращать геофизические и буровые работы на шельфе, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но есть комплекс проблем, связанных с уходом иностранных компаний, признает эксперт, отмечая, что процесс замещения западных подрядчиков азиатскими компаниями идет медленно с учетом риска вторичных санкций.

Дмитрий Козлов