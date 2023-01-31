Проезд по участку Западного обхода Краснодара сделают платным на 100 лет

Проезд по участку Дальнего Западного обхода Краснодара по трассе М-4 «Дон» сделают платным до 30 июня 2122 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26 января опубликовано на портале правовой информации.

Начальные и конечные пункты участка обозначены 0+000 — 51 км+203. Бесплатный проезд будет доступен по двум альтернативным маршрутам общей протяженностью 58 км и 64 км.

Маршрут №1 Автотрасса «Краснодар — Ейск» — улично-дорожная сеть Краснодара — федеральная трасса А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» — автодорога А-290 «Новороссийск — Керчь». Маршрут №2 — трасса М-4 «Дон» «Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск» — улично-дорожная сеть Краснодара — автодорога общего пользования А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» — федеральная трасса А-290 «Новороссийск — Керчь».

Дальний Западный обход Краснодара планируют открыть летом 2023 года. В настоящее время на автодороге ведутся работы. Дорога завершена на 85% (43,5 км).

Анастасия Донскова

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