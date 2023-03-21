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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» обжаловал решение NASDAQ о делистинге

«Яндекс» направил апелляцию на решение биржи NASDAQ провести делистинг акций компании класса А, сообщила пресс-служба компании.

IPO на Nasdaq, 2011 год

IPO на Nasdaq, 2011 год

Фото: Mark Lennihan / AP

IPO на Nasdaq, 2011 год

Фото: Mark Lennihan / AP

В «Яндексе» ожидают, что слушание по апелляции состоится в течение 45 дней с момента обжалования. Согласно правилам NASDAQ, делистинг не может быть проведен, пока не завершится рассмотрение.

Торги ценными бумагами российского IT-гиганта на американской бирже не производятся с 28 февраля 2022 года. На Московской бирже акции «Яндекса» продолжают торговаться.

О планах NASDAQ провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний («Яндекс», Ozon, Qiwi, HeadHunter) стало известно 15 марта.

Подробнее об этом решении американской биржи — в материале «Ъ» «Акции попросили на выход».

Григорий Лейба

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