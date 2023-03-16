Акции попросили на выход

Акций «Яндекса», Qiwi, Ozon и HeadHunter будут исключены из листинга NASDAQ. Об этом руководство американской биржи уже уведомило компании. Процедура назначена на 24 марта. Торги этими акциями прекратились около года назад после начала военных действий на Украине. «Яндекс» заявил о намерении обжаловать решение. Айти-гигант также заверил, что делистинг не повлияет на операционную деятельность компании. Негативного эффекта не ожидают и в Ozon. Там пока изучают процесс обжалования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

Не стоит переоценивать последствия таких изменений, соглашается управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Все эти компании являются иностранными, но ведут бизнес в России. "Яндекс" зарегистрирован в Нидерландах, Qiwi — на Кипре и так далее. При этом я бы не сказал, что с февраля 2022 года, с точки зрения американских инвесторов, произошли какие-то существенные изменения. Они и до этого не имели возможности торговать такими бумагами на своих площадках.

Каковы шансы на обжалование решения? У "Яндекса" большое количество инвесторов со стороны резидентов США, и в этом смысле американцы заинтересованы в том, чтобы компания сохраняла листинг, поскольку это накладывает определенные требования к раскрытию информации и вообще к прозрачности деятельности.

Возможно, компанию поддержат ее зарубежные акционеры, особенно в свете планов по разделению бизнеса на две части. Возможно, что и листинг на американских площадках будет оставаться актуальным. Повлиять на всех может изменение в требованиях к раскрытию информации. Компании больше не будут обязаны отчитываться по соответствующим формам. "Яндекс" уже заявил, что, несмотря на это, все равно готов продолжать отчитываться по международным нормам.

Однако не факт, что так захотят сделать все компании, ведь это подразумевает большие затраты, которые без листинга не очень понятно, зачем поддерживать. Но если говорить про торги на Мосбирже, никаких мостов между ней и NASDAQ на сегодняшний день не существует. Торги, скорее всего, продолжатся так же, как и месяцем ранее».

Правда, на открытии торгов Мосбиржи 16 марта стоимость бумаг этих компаний в моменте снижалась на 1-3%. Речь идет в том числе об акциях ЦИАН. Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила о планах провести делистинг его депозитарных расписок. И управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский уверен, что последствия могут быть крайне серьезными, они затронут весь российский айти-сектор:

«Ликвидность у компаний существенно снизится, что является очень печальной новостью, ведь это тот самый айти-сектор, который формировал нам весь позитивный фон в последний год-полтора. Делистинг крупных игроков в этом сегменте может снова сузить капитализацию очень важного для нас сектора. Это не очень хорошо и для Мосбиржи. Все-таки "Яндекс" — это уже практически "голубая фишка", особенно в условиях, когда многие традиционные бумаги подпали под санкции, а игроки гадают, выплатит ли подобный очередной эмитент дивиденды в этом году. В данной ситуации именно листинг во многом поддерживал возможность этих компаний выплачивать дивиденды. Возможно, это одна из причин, по которой NASDAQ принял такое решение».

В пресс-службе Мосбиржи сообщили, что торговля бумагами российских компаний продолжится в обычном режиме.

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Сабина Адлейба