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Коммерсантъ FM
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Россия продлила решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлила до июня 2023 года принятое в феврале решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Соответствующее письменное заявление вице-премьера опубликовано на сайте правительства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Новак добавил, что Россия достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти в ближайшие дни.

Вице-премьер считает, что мировой нефтяной рынок находится под беспрецедентным давлением «неестественных рукотворных факторов». Попытки внедрить механизм потолка цен приводит к разрушению инвестиционного климата в цикличных индустриях и бьет по потребителям, заявил господин Новак.

10 февраля Александр Новак объявил о намерении с марта добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей

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