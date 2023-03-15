Глава Минэнерго: сокращение добычи нефти скажется на цене во второй половине 2023 года

Министр энергетики Николай Шульгинов считает, что снижение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в марте может отразиться на рыночной стоимости топлива во второй половине 2023 года. Такое мнение он выразил в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Николай Шульгинов отметил, что снижение добычи нефти позволит сократить дисконт на российские сорта нефти. «Сегодня продажа идет с дисконтом. Вы знаете, что принят указ, где дисконт снижается, начиная с апреля, и вносятся изменения по части учета особенностей налогообложения НДД и НДПИ с учетом дисконта и акцизов на нефтяное сырье. Это должно стабилизировать и снизить угрозу резкого снижения доходов федерального бюджета»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В презентации министра, выдержки из которой приводит «Интерфакс», отмечается, что добыча нефти и газового конденсата России в 2022 году выросла на 2% год к году — до 535,1 млн тонн, при этом добыча газа снизилась на 11,7%, до 673,8 млрд куб. м. Экспорт российской нефти и газового конденсата по результатам прошлого года увеличился на 7,6% год к году — до 242,2 млн тонн, газа — снизился на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м.

О намерении с марта добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки 10 февраля объявил вице-премьер Александр Новак. Согласно планам Минфина, Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. Перед сокращением нефтяники стали наращивать производство. По данным «Ъ», в феврале российские нефтекомпании увеличили среднесуточную добычу нефти и конденсата почти на 2% относительно января.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Так тому и добыть».

Милена Костерева