Пробег раскручивает наказание

За скручивание автопробега хотят наказывать. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили штрафовать физлиц на 300 тыс. руб., а юридических — на 1 млн руб. Там считают, что проблема по-прежнему актуальна: недобросовестные продавцы корректируют пробег и таким образом завышают стоимость машины. В теории злоумышленника можно привлечь к ответственности. Формально изменение показаний одометра попадает под действие статьи о причинении ущерба путем обмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Для чего же тогда нужно отдельное наказание? Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин говорит, что на практике статью применяют редко: «На рынке подержанных авто в прошлом году было зарегистрировано 5,1 млн сделок. Практически каждая четвертая машина имеет недостоверные показания. Покупая автомобиль, вы можете увидеть, например, годовалую с пробегом 15-20 тыс. км и такую же, но с реальным пробегом под 200 тыс. км.

Откуда такие берутся? В такси машина за год может проехать и 200 тыс. км, и 300 тыс. км, использовав ресурс двигателя практически на 90%. Квалифицировать эти действия, конечно, можно. Вы продаете товар, заведомо зная, что он не обладает необходимыми потребительскими качествами. Но в практике практически нет случаев, когда бы заводили какие-то уголовные дела.

Нужно ввести отдельную статью, где будет прописано, что при продаже автомобиля скрутка одометра, показаний, равносильна мошенничеству и преследуется так же, как мошенничество. Как понять, что пробег скрутили? Авто, проживая свою жизнь, оставляет метки на техосмотрах, при оформлении страховок — сведения одометра вносятся в базу данных. Многие компании используют договоры купли-продажи. Можно увидеть, какой пробег был год-полгода назад».

По данным автопортала Drom.ru, почти две трети машин на вторичном рынке имеют признаки скрученного пробега. Учитывая уход автопроизводителей с российского рынка, ситуация может усугубиться, считает гендиректор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Я бы сказал, что эта проблема скорее характерна для недорогих автомобилей, для машин, которые меняют уже далеко не первого владельца, а также для таких, которые продают в другие регионы, когда человек полагает, что уже никогда не встретится с покупателем. Информация заносится в определенные базы данных. Раньше их вели официальные дилеры тех или иных брендов.

Поскольку сейчас на рынке происходит перераспределение долей, меняются участники, думаю, дилеры с одних марок будут переключаться на другие. Мы увидим некую трансформацию, я бы сказал, мутную ситуацию, когда будет действительно сложно понять, какой пробег у авто, из-за чего этому как раз и уделяется особое внимание».

В интернете размещено множество объявлений, где предлагается скрутить пробег. Их авторы оценивают свои услуги в 1,5-15 тыс. руб. И в первую очередь бороться нужно с такими компаниями, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Считаю, что начинать нужно с ответственности юридических лиц, оказывающих эту услугу.

Пока нет единой базы, где фиксируются пробеги, на государственном уровне. Тяжело наказывать собственника автомобиля, потому что у вас, во-первых, нет доказательной базы, во-вторых, вы можете допустить несправедливость по отношению к человеку, поскольку пробег мог быть скручен до покупки им машины.

Да, есть какие-то сервисы, которые собирают их, но это все коммерческая история, к которой государство отношения не имеет. Естественно, ни один суд не будет смотреть на пробеги, которые фиксировались у дилера. Давайте мы сделаем суперштраф для юрлиц, чтобы наши органы, если видят объявление "корректируем пробег", делали контрольную закупку и наказывали. Услуга станет непопулярной».

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что чаще всего пробег скручивают неофициальные продавцы. А на них приходится 80% вторичного рынка.

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Илья Сизов