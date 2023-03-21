Компания Mitsubishi анонсировала новое поколение пикапа L200 — модель дебютировала на автосалоне в Бангкоке в статусе концепт-кара Mitsubishi XRT Concept.
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Модель, представленная в камуфляже, получила дизайн в стиле современных автомобилей японской марки. Прототип оснащен спортивными аксессуарами из линейки возрожденного бренда Ralliart.
Никакой официальной информации о новом Mitsubishi L200 не обнародовано. Ожидается, что все данные о новинке будут раскрыты ближе к июлю, когда на заводе в Таиланде начнется производство автомобиля.
Напомним, ранее появилась информация, что Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей.
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