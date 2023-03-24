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Цена вопроса

Директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Зоя Советкина о ситуации на лизинговом рынке

Одним из ключевых трендов на лизинговом рынке в прошлом году стал рост концентрации нового бизнеса на крупнейших лизингодателях. Доля топ-10 компаний в объеме нового бизнеса увеличилась до исторического максимума в 75%. Перетягивать одеяло на себя продолжают банковские «дочки», чья доля в новом бизнесе выросла с 52% до 62%.

Зоя Советкина

Зоя Советкина

Фото: «Эксперт РА»

Зоя Советкина

Фото: «Эксперт РА»

Значительное влияние на рост концентрации рынка оказал и уход из России иностранного бизнеса, который стал активно продавать свои лизинговые компании. В основном такие сделки происходят с большим дисконтом к реальной стоимости активов, что повышает их привлекательность для потенциальных инвесторов. Подобные лизингодатели являются собственниками в основном иностранного имущества, которое значительно подорожало в связи с его дефицитом на рынке.

Несмотря на то что в течение прошлого года объем бизнеса иностранных компаний заметно просел, ценность их состоит в качественной клиентской базе. Интерес к компаниям подогревают и выстроенные ими системы риск-менеджмента и бизнес-процессов, а также команды специалистов с хорошими компетенциями и опытом.

Негативный эффект от рисков концентрации может быть наглядно продемонстрирован на проблемных активах, сосредоточенных преимущественно в компаниях с корпоративной бизнес-моделью. Подобные игроки работают с капиталоемкими сегментами и имеют, как правило, высокую концентрацию портфеля на лизингополучателях — крупных корпоративных клиентах, а также демонстрируют высокий риск-аппетит в МСБ.

Вместе с тем крупный бизнес сегодня подвержен негативному влиянию геополитики, поскольку в большей степени функционирует в международном пространстве или задействован во внешней экономике. Это оказало заметное давление на финансовые показатели лизингодателей. Доля просроченной задолженности в чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) превысила 20% по итогам первого полугодия 2022 года, что привело к формированию значительных резервов. Улучшения финансового состояния крупных лизингополучателей не стоит ждать и в 2023 году в силу затяжного характера сформировавшихся проблем их клиентов.

В то же время лизинговые компании с розничной и универсальной бизнес-моделью, специализирующиеся на работе с высоколиквидным имуществом в секторе МСБ, показали более устойчивые финансовые метрики. Доля ЧИЛ с просроченной задолженностью более 90 дней составила у них около 3% по итогам первого полугодия 2022 года. При этом рентабельность капитала данных моделей поддерживается на уровне свыше 20%.

Усилившийся дефицит новых предметов лизинга и, как следствие, рост их стоимости стимулировали клиентов продолжать проводить платежи по договорам. К преимуществам розничных лизингодателей можно отнести и тот факт, что дефолт отдельных лизингополучателей не оказывает существенного влияния на финансовое состояние лизинговых компаний в силу низкой концентрации на клиентах и высокой степени ликвидности оборудования.

При этом доля лизинговых компаний с розничной и универсальной бизнес-моделями на рынке все еще превышает 70% в общем объеме нового бизнеса. Игроки с подобными бизнес-моделями смогут и далее поддерживать качество портфеля на адекватном уровне в силу наличия наработанных компетенций по работе в сегменте МСБ, а также диверсифицированного лизингового портфеля как по типам предметов лизинга, так и по лизингополучателям.

Зоя Советкина, директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА»

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