Родители девочки, получившей 126 ножевых ранений в химкинской школе, подали иск в суд

Родители девочки, которая получила 126 ножевых ранений в результате конфликта с одноклассницей, подали иск о компенсации морального вреда к школе, ее руководству и родителям нападавшей. Об этом сообщила адвокат Виктория Дергунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Виктории Дергуновой, в иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 млн руб., 10 млн руб. из которых будут направлены пострадавшей и по 5 млн руб.— родителям. Необходимая для оплаты лечения сумма будет еще уточняться.

«Сейчас мы собрали чеков на 30 тыс. руб., но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности»,— рассказала адвокат (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Дергунова уверена, что защите удастся добиться не только компенсации нанесенного девочке вреда, но и изменить российскую законодательную систему. «Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся»,— добавила адвокат.

Инцидент произошел в химкинском лицее №10 7 февраля. Ученица пятого класса с кухонным ножом напала на свою одноклассницу. 11-летняя девочка получила ранения в грудь и голову, ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. Спустя сутки она пришла в сознание. Через десять дней ее выписали из больницы.

Возбуждены два уголовных дела: о покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и о халатности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в образовательном учреждении (ст. 293 УК). Расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Милена Костерева