Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Родители девочки, получившей 126 ножевых ранений в химкинской школе, подали иск в суд

Родители девочки, которая получила 126 ножевых ранений в результате конфликта с одноклассницей, подали иск о компенсации морального вреда к школе, ее руководству и родителям нападавшей. Об этом сообщила адвокат Виктория Дергунова.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Виктории Дергуновой, в иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 млн руб., 10 млн руб. из которых будут направлены пострадавшей и по 5 млн руб.— родителям. Необходимая для оплаты лечения сумма будет еще уточняться.

«Сейчас мы собрали чеков на 30 тыс. руб., но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности»,— рассказала адвокат (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Дергунова уверена, что защите удастся добиться не только компенсации нанесенного девочке вреда, но и изменить российскую законодательную систему. «Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся»,— добавила адвокат.

Инцидент произошел в химкинском лицее №10 7 февраля. Ученица пятого класса с кухонным ножом напала на свою одноклассницу. 11-летняя девочка получила ранения в грудь и голову, ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. Спустя сутки она пришла в сознание. Через десять дней ее выписали из больницы.

Возбуждены два уголовных дела: о покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и о халатности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в образовательном учреждении (ст. 293 УК). Расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...