Школьница ранила ножом одноклассницу в лицее в Химках

Школьница напала с кухонным ножом на свою одноклассницу в Химках, ранив ее в грудь и в голову. 11-летняя пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По факту покушения на убийство ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«Полицейскими предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована»,— сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Как пишет «Московский комсомолец», девочки были подругами, но потом поссорились. Это и стало причиной нападения.

В правоохранительных органах сообщили, что учебное заведение, в котором произошел конфликт, находится на улице Парковая в городе Химки. На этой улице расположен лицей №10. ГСУ СКР по Московской области также возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ), сообщила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов