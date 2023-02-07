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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин взял на контроль расследование нападения школьницы на одноклассницу в Химках

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел, которые возбудили после того, как в Химках школьница напала на одноклассницу с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СКР по Московской области Старикову А.Ю. доложить об обстоятельствах и первоначально установленных причинах произошедшего. Дальнейший ход расследования уголовных дел поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства»,— сказано в Telegram-канале ведомства.

Сегодня, 7 февраля, ученица пятого класса во время перемены в школе напала с ножом на одноклассницу, ранив ее в грудь и голову. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий на территории образовательного учреждения (ст. 293 УК РФ). По информации СМИ, школьницы были подругами, но поссорились.

Олеся Павленко

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