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Екатеринбургский митрополит рассказал об угрозе уничтожения мира

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что главное отличие современности от прошлого в том, что мир может быть уничтожен. «Потому что впервые в истории он технически может быть уничтожен. Геофизически, биологически и как-то еще»,— заявил глава епархии на Образовательном форуме ВРНС.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом митрополит Евгений выразил надежду, что «Господь удержит свое творение от прямого уничтожения».

В феврале 2023 года Папа римский Франциск назвал конфликт России и Украины «третьей мировой войной» и добавил, что, как и две предыдущие, эта разгорается постепенно.

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