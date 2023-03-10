Папа римский увидел в конфликте на Украине столкновение разных имперских интересов

Папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы всех ведущих мировых держав. Такую мысль понтифик выразил в интервью швейцарскому телеканалу RSI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini, AP Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini, AP

«Все великие державы встретились там. Поле боя — Украина. Там воюют все… И там есть имперские интересы. Не только русской, но и других империй. Империям свойственно ставить народы на второе место»,— отметил Франциск.

Понтифик подчеркнул, что по-прежнему готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он образованный человек. На второй день конфликта я пришел в российское посольство, сказал, что готов поехать в Москву, и попросил Путина оставить окно для встречи со мной. (Сергей.— "Ъ") Лавров поблагодарил меня, но (сообщил, что.— "Ъ") сейчас не время. Путин знает, что я доступен»,— резюмировал папа римский.

Конфликт на Украине Франциск назвал «третьей мировой войной» и добавил, что, как и две предыдущие, эта разгорается постепенно. В этой связи понтифик призвал обратить внимание на интересы представителей оружейной промышленности. «Это рынок. Идет война, продается старое оружие, испытывается новое»,— заметил Франциск.

Глава католической церкви регулярно выступает с заявлениями по поводу текущего конфликта на Украине. Осенью прошлого года глава Российского союза староверов Леонид Севастьянов сообщил о намерении понтифика организовать переговоры глав РФ и Украины. Кроме того, по словам господина Севастьянова, Франциск планировал в 2023 году посетить Москву, Санкт-Петербург и Донбасс.

Последние новости о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба