Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний

Онлайн-трансляция пленарных заседаний Госдумы возобновлена на сайте нижней палаты парламента. Инициативу заместителя руководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой поддержал спикер ГД Вячеслав Володин.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Прямая трансляция сегодняшнего заседания уже ведется на сайте Госдумы.
«Пора выходить из зоны комфорта. Правильно было бы вернуться к режиму трансляции. Мы можем выйти на другой уровень открытости если будет общее решение»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
20 марта с соответствующим предложением к нему обратилась замглавы думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
Совет Думы принял решение прервать многолетнюю практику интернет-трансляций пленарных заседаний на сайте палаты 17 октября 2022 года по инициативе Вячеслава Володина. По словам источников «Ъ» в Думе, тогда спикер объяснил свою инициативу тем, что повестка заседаний стала насыщена вопросами законодательного обеспечения военной операции на Украине.
Подробнее о дискуссии вокруг возобновления трансляции пленарных заседаний Госдумы читайте в материале «Ъ» «Трансляции особой важности».