Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний

Онлайн-трансляция пленарных заседаний Госдумы возобновлена на сайте нижней палаты парламента. Инициативу заместителя руководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой поддержал спикер ГД Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прямая трансляция сегодняшнего заседания уже ведется на сайте Госдумы.

«Пора выходить из зоны комфорта. Правильно было бы вернуться к режиму трансляции. Мы можем выйти на другой уровень открытости если будет общее решение»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

20 марта с соответствующим предложением к нему обратилась замглавы думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Совет Думы принял решение прервать многолетнюю практику интернет-трансляций пленарных заседаний на сайте палаты 17 октября 2022 года по инициативе Вячеслава Володина. По словам источников «Ъ» в Думе, тогда спикер объяснил свою инициативу тем, что повестка заседаний стала насыщена вопросами законодательного обеспечения военной операции на Украине.

Подробнее о дискуссии вокруг возобновления трансляции пленарных заседаний Госдумы читайте в материале «Ъ» «Трансляции особой важности».

Александр Кислов