Трансляции особой важности

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предлагает возобновить трансляции заседаний Госдумы в интернете. Соответствующее письмо (есть у “Ъ”) она планирует направить председателю Госдумы Вячеславу Володину во вторник. В письме госпожа Авксентьева предупреждает, что отсутствие трансляций может негативно сказаться на доверии общества к парламенту. Также она озабочена трудностями региональных журналистов, которые оказались отрезаны от наблюдения за работой палаты, так как не могут присутствовать на ее заседаниях физически. Впрочем, источник “Ъ” в Думе отмечает, что позиция господина Володина по поводу интернет-трансляций не изменилась. Не видит необходимости в возвращении к практикам «максимальной открытости» и заместитель руководителя фракции «Единой России» (ЕР) Евгений Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сардана Авксентьева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сардана Авксентьева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совет Думы принял решение прервать многолетнюю практику интернет-трансляций пленарных заседаний на сайте палаты 17 октября 2022 года по инициативе Вячеслава Володина. По словам источников “Ъ” в Думе, тогда спикер объяснил свою инициативу тем, что повестка заседаний стала насыщена вопросами законодательного обеспечения спецоперации. Депутаты не возражали и даже встретили эту идею аплодисментами. Трансляция осталась только в думском пресс-центре, который могут посещать аккредитованные журналисты (сейчас их около 1 тыс. человек, включая фотографов и операторов). При этом обсуждение повестки заседания проходит в полностью закрытом режиме.

В своем письме спикеру Сардана Авксентьева напоминает, что в октябре решение об отмене трансляций поддержали все фракции, включая «Новых людей», однако сейчас, по ее мнению, «ситуация несколько стабилизировалась» и это решение «нуждается в корректировке».

«Сосредоточившись на безопасности, мы оставили, что называется, за кадром принципы открытости. Мы видим, что сегодня, в непростые для страны времена, интерес наших сограждан к законодательному процессу огромен. Доверие к депутатскому корпусу оценивается социологами как небывало высокое. Мне кажется, что именно сейчас, когда от общества требуется максимальная консолидация, эту тенденцию важно сохранить и не расплескать»,— пишет госпожа Авксентьева. Она опасается, что депутаты рискуют утратить доверие общества, закрывая законодательный процесс.

Сардана Авксентьева пояснила “Ъ”, что ее беспокоят также трудности в работе региональных и муниципальных СМИ, которые не имеют возможности направить журналистов в Думу. «Федеральные СМИ описывают оперативно лишь ключевые решения парламента и зачастую не отмечают важные для конкретных регионов и территорий детали. Это затрудняет работу журналистов, негативно сказывается на информировании людей по ключевым вопросам законотворчества»,— поясняет госпожа Авксентьева.

Источник в аппарате Думы сообщил “Ъ”, что позиция Вячеслава Володина по вопросу трансляций заседаний в интернет с октября не изменилась.

Заместитель руководителя фракции ЕР Евгений Ревенко тоже полагает, что возвращать трансляции рано. «Та практика, которая сложилась, наилучшим образом отвечает текущей ситуации,— пояснил “Ъ” господин Ревенко.— Мы не можем обсуждать вопросы, связанные со специальной военной операцией, в абсолютно открытом режиме. Мы все за максимальную открытость, но время и обстоятельства диктуют свои условия, и не учитывать это — безответственно. Сейчас не время политикам заниматься самопиаром, сейчас время сосредоточенной работы над общим делом — приближением победы над врагом». При этом господин Ревенко подчеркнул, что журналисты парламентского пула, которые имеют право смотреть трансляции,— это «подготовленные профессионалы своего дела», которые «могут сделать различие между популизмом и серьезно обсуждаемыми вопросами».

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев придерживается противоположной точки зрения и напомнил “Ъ”, что уже поднимал вопрос о возобновлении интернет-трансляций на заседании Думы. «Мы считаем, что дурь каждого должна быть видна,— сказал господин Коломейцев.— А кроме того, телеканалы ангажированы, парламентского телевидения как такового нет. Раньше люди хотя бы по интернету могли оценивать деятельность тех или иных депутатов, а так получается какая-то управляемая демократия». Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что трансляция заседаний для журналистов — это «уже выход информации в публичную плоскость», а рассмотрение повестки будет пока закрытым, потому что в этой части заседания «могут обсуждаться деликатные вопросы».

«Считаю, что, пока проходит специальная военная операция и против России ведется санкционная война, надо дать возможность депутатам обсуждать законопроекты в этой части в спокойном режиме,— сказал депутат фракции "Справедливой России — За правду" Николай Новичков.— Мы не закрываемся от общества, информация о заседаниях поступает постоянно. Мы ничего не скрываем, но надо просто к некоторым неудобствам относиться спокойно. Наша партия всегда выступала и выступает за открытость власти. Но сейчас особая ситуация».

Ксения Веретенникова