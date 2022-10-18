Дума поработает в полузакрытом режиме

Пленарное заседание Госдумы во вторник, вопреки давней традиции, не сопровождалось онлайн-трансляцией на сайте палаты. Она была отменена без предупреждения журналистов и без каких-либо официальных объяснений. Источники “Ъ” в Думе пояснили, что такое решение принял в понедельник совет палаты и оно обсуждалось спикером Вячеславом Володиным с лидерами всех фракций.

Как сообщил депутатам в начале заседания сам господин Володин, отмена трансляций связана с тем, что повестка заседаний в последнее время насыщена вопросами законодательного обеспечения спецоперации. Об этом рассказал “Ъ” собеседник в Думе. По его словам, у депутатов возражений не возникло, а слова спикера даже встретили аплодисментами. При этом аккредитованные журналисты смогут, как и раньше, следить за трансляцией заседания, находясь в думском пресс-центре.

По некоторым вопросам, рассматриваемым на пленарных заседаниях, онлайн-трансляция может быть включена, например в случае с «правительственными часами» (выступления в Думе министров), пояснил источник. Кроме того, по его словам, открытыми будут заседания комитетов, изъявивших такое желание. Как долго продлится такой режим, пока неясно.

К этому решению при обсуждении на совете Думы все отнеслись с понимаем, рассказал “Ъ” заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг. По мнению первого заместителя главы той же фракции Олега Нилова, так депутаты смогут «откровеннее говорить и получать ответы». Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил “Ъ”, что решение было принято советом, а всех депутатов «поставили во вторник перед фактом». По его убеждению, нужно было прекращать онлайн-трансляцию не всех заседаний, а только тех вопросов, которые связаны со спецоперацией на Украине.

Ранее Вячеслав Володин неоднократно просил депутатов не выносить на публичное обсуждение особенно острые вопросы, связанные со спецоперацией. Например, когда на заседании 3 октября лидеры оппозиционных фракций критиковали ход спецоперации и частичной мобилизации, спикер предупредил их, что «эти выступления будут использованы против нас». Обсуждать подобные вопросы надо в других форматах, неправильно, если это будет продолжаться с трибуны, подчеркнул господин Володин.

Между тем в Совете федерации заявили, что не планируют ограничивать трансляции пленарных заседаний. А председатель конституционного комитета палаты Андрей Клишас напомнил в своем Telegram-канале, что принцип открытости парламентских заседаний закреплен в ч. 2 ст. 100 Конституции РФ.

Мария Макутина