«Москва постепенно превращается в младшего партнера Пекина»

Белый дом допустил возможность встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. «Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте»,— заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также отметил, что американский лидер хотел бы поговорить с председателем Китайской Народной Республики, однако звонок пока не запланирован. Кирби также отметил сближение Москвы и Пекина и назвал Россию младшим партнером Китая. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался, насколько верна такая оценка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву можно назвать символичным и в то же время демонстративным. Символичным, так как он стал первой зарубежной поездкой китайского лидера после того, как тот был триумфально переизбран руководителем страны на новый, третий срок. Демонстративным, так как состоялся, несмотря на все намеки и предостережения западных лидеров, отговаривавших Пекин от какой-либо поддержки (прямой или косвенной) российского президента до того момента, пока он не выведет войска с Украины.

Ко всем этим предостережениям товарищ Си остался глух. Более того, визит оказался необычайно долгим — целых три дня. При желании китайские власти могли бы ограничиться одним днем, обставить поездку как рабочую, рутинную, без напыщенности, торжественности и государственного протокола. Но это сознательно сделано не было. Тем самым Си Цзиньпин посылает сигнал западным союзникам и в первую очередь США: в новой геополитической ситуации Пекин будет вести себя так, как считает нужным, без оглядки на Вашингтон.

Тем более что Америка при каждом удобном случае напоминает: ее главный, стратегический, экзистенциальный противник — вовсе не Россия, а Китай. Ну и чего же она хочет от властей КНР в таком случае? Они тоже вынуждены исходить из этой реальности, не питая иллюзий относительно «мирного сосуществования» и «здоровой конкуренции». Здоровой конкуренции ну никак не получается. А получается геополитическая битва не на жизнь, а на смерть. И в этой битве Пекину жизненно важно иметь в своем лагере Россию с ее безграничными ресурсами. И не только безграничными, а еще и дешевыми. Лишившись западных рынков, Москва вынуждена продавать тому же Пекину и газ, и нефть по льготным, иногда сверхльготным ценам. Альтернативы все равно часто нет.

Россия оказывается все больше привязанной к своему самому могущественному партнеру в Азии. И во многих случаях фактически становится его сырьевым придатком, а в политическом плане — младшим партнером. Конечно, китайским политикам и дипломатам хватит ума, тонкости и такта не подчеркивать это лишний раз. Напротив, оказывать горделивому партнеру знаки внимания и уважения, как в случае с нынешним трехдневным визитом.

Но сути дела это не меняет. Постепенно, но неуклонно Москва становится для Пекина примерно тем, чем для нее самой с какого-то момента стала Белоруссия Александра Лукашенко. Для страны, привыкшей считать себя великой державой, это не самая приятная констатация. Но если сопоставить экономические показатели Пекина и Москвы, если вспомнить о международной полуизоляции Кремля, ничего удивительного в этом, пожалуй, нет.

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