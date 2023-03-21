«Народ российский как бы и не в курсе»

В Кремле пояснили, что имел ввиду председатель КНР Си Цзиньпин, когда говорил о президентских выборах в России 2024 года. Высокий гость понадеялся, что избиратели поддержат Владимира Путина, тогда как российский президент еще не объявлял об участии в будущей кампании. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил не искать здесь интригу, а пояснил, что Си Цзиньпин таким образом лишь поддержал курс коллеги. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что председатель КНР готов и дальше работать с Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Обычно официальный протокол — это общие фразы, которые не являются поводом для серьезных далеко идущих выводов. При этом важно публично продемонстрировать уважение и почтение и принимающей стороне, и, конечно, визитеру. От Си Цзиньпина, безусловно, ждали неких витиеватых фраз о дружбе и стратегическом партнерстве двух великих держав. Собственно, они и прозвучали, но не были единственными. В итоге председатель КНР сумел не только удивить, но даже ввести в некоторое замешательство многочисленных наблюдателей и комментаторов.

Итак, господин Си Цзиньпин, обращаясь к Владимиру Путину, сказал буквально следующее: «Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях».

Самое главное состоит в том, что российский народ, о котором идет речь, как бы и не в курсе. Выборы-то будут, но относительно их участников со стороны власти ничего пока не официально не объявлено. В этом, как правило, заключается определенная интрига. А теперь, выходит, что Китайская Народная Республика знает намного больше, чем граждане такой большой страны, как Россия. Как же прикажете все это понимать?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков, естественно, объяснил, что произошло на самом деле. Поводов для измышлений, по его словам, быть не должно. «Вы неправильно его услышали, Си Цзиньпин верит, что через год россияне поддержат Владимира Путина. И здесь можно только разделить эту уверенность». Но это произойдет, естественно, только в том случае, если Путин примет участие в президентской кампании. То есть эта самая витиеватая фраза есть свидетельство безграничного уважения и не более того, без политических выводов.

Но, с другой стороны, как можно «неправильно услышать» это заявление? Так кажется, что здесь все предельно ясно — Китай готов работать с Владимиром Путиным и впредь. Хотя, наверное, судя по всему, украинский конфликт желательно при этом завершить. В этом Поднебесная также крайне заинтересована, иначе зачем было публиковать мирный план?

И если все пройдет удачно, тогда мы дальше пойдем с Китаем вместе, что называется, рука об руку. Так что в целом основа будущих наших отношений понятна. Дальше детали, которые будут обсуждаться все эти дни. Вопросы, естественно, остаются. Например, такой — куда, в каком направлении, каким курсом мы будем дальше двигаться? И что нас ждет в финале? Как будет выглядеть будущее, в каких красках —светлых или темных?

Причем так кажется, что этот вопрос намного актуальнее популярной нынче темы — кто из нас старший, а кто, соответственно, младший брат. Почему бы, собственно, не быть даже и младшим, но с ясной светлой перспективой? Бывает, что и младшие живут лучше старших. Впрочем, лучше все-таки использовать термин «партнер», так как-то благозвучнее и современнее.

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