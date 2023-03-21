Мишустин: межправительственный инвестпортфель РФ и КНР насчитывает 79 проектов на $165 млрд

Портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству насчитывает 79 проектов на сумму свыше $165 млрд. Соответствующие данные озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках и усиливающиеся санкции, торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР успешно развивается, подчеркнул российский премьер. Инвестиционному сотрудничеству между двумя государствами, по словам господина Мишустина, уделяется приоритетное значение.

Согласно данным, опубликованным на портале ВЭБ.РФ, Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству была создана в 2014 году по инициативе глав государств. Основной задачей проекта является содействие реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере и снижение административных и торговых барьеров между двумя странами. С российской стороны комиссию возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, с китайской стороны – заместитель председателя КНР Хань Чжэн (этот пост господин Хань занял по результатам минувшего заседания Всекитайского собрания народных представителей, до этого он был первым вице-премьером Госсовета).

«Мы искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем. Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки – в логике многополярности»,— указал господин Мишустин.

Глава российского правительства подчеркнул, что стратегический характер носит и энергетическое партнерство между РФ и КНР. Последнее, по словам премьера РФ, охватывает все отраслевые направления (природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергия, атомная энергетика).

Кроме того, господин Мишустин отметил важность кооперации двух стран в высокотехнологичных сферах. «Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях. А также о сквозных технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции»,— подчеркнул российский премьер.

Правительство РФ намерено выполнить задачу, которую поставили лидеры государств, по доведению товарооборота между странами до $200 млрд (сейчас он приблизился к отметке в $190 млрд).

Глава КНР Си Цзиньпинь прибыл в Россию накануне, 20 марта. Свой визит в РФ господин Си начал с неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным – она продлилась четыре с половиной часа.

Григорий Лейба