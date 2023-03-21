Суд признал незаконной передачу в концессию электросетей Стерлитамака

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск прокуратуры республики и признал недействительным концессионное соглашение, заключенное между администрацией Стерлитамака и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Также признала ничтожной сделка по изъятию электросетевого имущества из хозяйственного ведения стерлитамакского МУП «Электрические сети». Решение на сайте суда не опубликовано.
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Суд обязал АСТ в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу передать администрации недвижимое и движимое имущество, являющееся предметом концессионного соглашения.
Прокуратура установила, что заявка ООО «Башкирэнерго» о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессии была необоснованно отклонена администрацией Стерлитамака. В нарушение конкурентного законодательства концессионное соглашение заключено без проведения торгов с АСТ как с единственным лицом, изъявившим желание получить имущество в концессию, говорится в сообщении.
После заключения соглашения МУП «Электрические сети» лишилось возможности вести уставную деятельность в виде передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям, также указали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что по условиям соглашения АСТ обязалась вложить в реконструкцию электросетей Стерлитамака 2,9 млрд руб. Взамен компания получила право владения и пользования объектами стоимостью 2,1 млрд руб. до июля 2070 года.
Республиканское УФАС посчитало, что администрация нарушила закон о защите конкуренции. Муниципалитету было предписано отменить протокол, расторгнуть договор с АСТ и провести конкурс. Администрация оспорила предупреждение в суде. В 2021 году апелляционная инстанция отказала муниципалитету в признании предупреждения недействительным.
Аналогичные договоры с АСТ ранее заключили администрации Салавата и Ишимбайского района. Документы также оспариваются прокуратурой в суде.