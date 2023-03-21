Суд признал незаконной передачу в концессию электросетей Стерлитамака

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск прокуратуры республики и признал недействительным концессионное соглашение, заключенное между администрацией Стерлитамака и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Также признала ничтожной сделка по изъятию электросетевого имущества из хозяйственного ведения стерлитамакского МУП «Электрические сети». Решение на сайте суда не опубликовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд обязал АСТ в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу передать администрации недвижимое и движимое имущество, являющееся предметом концессионного соглашения.

Прокуратура установила, что заявка ООО «Башкирэнерго» о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессии была необоснованно отклонена администрацией Стерлитамака. В нарушение конкурентного законодательства концессионное соглашение заключено без проведения торгов с АСТ как с единственным лицом, изъявившим желание получить имущество в концессию, говорится в сообщении.

После заключения соглашения МУП «Электрические сети» лишилось возможности вести уставную деятельность в виде передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям, также указали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что по условиям соглашения АСТ обязалась вложить в реконструкцию электросетей Стерлитамака 2,9 млрд руб. Взамен компания получила право владения и пользования объектами стоимостью 2,1 млрд руб. до июля 2070 года.

Республиканское УФАС посчитало, что администрация нарушила закон о защите конкуренции. Муниципалитету было предписано отменить протокол, расторгнуть договор с АСТ и провести конкурс. Администрация оспорила предупреждение в суде. В 2021 году апелляционная инстанция отказала муниципалитету в признании предупреждения недействительным.

Аналогичные договоры с АСТ ранее заключили администрации Салавата и Ишимбайского района. Документы также оспариваются прокуратурой в суде.

Влада Шипилова

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