Концессионера просят выйти

Прокуратура Башкирии просит признать недействительными три концессионных соглашения по передаче в 50-летнюю аренду электрических сетей, заключенных в 2020 году администрациями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района с ООО «Автоматизация Системы Технологии», а также договор аренды электросетей Стерлитамака. В АСТ сообщили, что не согласны с претензиями прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии подала четыре иска к ООО «Автоматизация Системы Технологии» (АСТ). В одном из них надзорное ведомство в интересах неопределенного круга лиц просит признать недействительным договор аренды электрических сетей Стерлитамака, заключенный с АСТ в октябре 2021 года, передать их по акту приема-передачи МУП «Электрические сети». Рассмотрение дела назначено на 9 марта.

В остальных трех исках, в которых ответчиками также являются администрации Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района, прокуратура просит признать ничтожными концессионные соглашения, заключенные с АСТ в 2020 году. Тогда компании в 50-летнюю аренду были переданы местные электросети. Также надзорное ведомство заявило требования о признании недействительными сделок по изъятию имущества из хозяйственного ведения стерлитамакского МУП «Электрические сети», МУП «Ишимбайэлектросети» и салаватского МУП «Электрические сети», и обязании передать сети администрациям Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района. Рассмотрение исков назначено на 20 февраля.

В 2020 году УФАС признало действия муниципалитетов при заключении концессионных соглашений с АСТ нарушающими закон о защите конкуренции. Комиссии администраций, как указало антимонопольное ведомство, необоснованно отклонили заявки на участие в конкурсе по передаче в концессию электросетей от ООО «Башкирэнерго». Причиной было названо подписание документов «Башкирэнерго» неуполномоченным лицом.

В июне 2020 года администрации без конкурса признали АСТ единственным претендентом на заключение концессионных соглашений. В управление компании перешли электросетевые активы Салавата стоимостью 241 млн руб., Стерлитамака стоимостью 2,11 млрд руб., Ишимбайского района стоимостью 199,75 млн руб. По условиям концессии, инвестор должен был вложить в модернизацию сетей в течение 50 лет около 4,5 млрд руб.

• ООО «АСТ», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 50% принадлежит Николаю Новохатскому, по 25% — у АО «Николь-Инвест», которой владеет Нина Каграманова, и Айрата Каримова. Компания зарегистрирована в Салавате в 2013 году. По итогам 2021 года выручка составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 243,2 млн руб.

УФАС выдало администрациям Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района предписание и предупреждение о необходимости отменить протоколы рассмотрения заявок, расторгнуть концессионные соглашения с АСТ и провести конкурс. В 2021-2022 годах арбитражный суд Башкирии, апелляция и кассация отказали участникам дела в признании незаконными предупреждений и решений УФАС. Однако истцам удалось признать незаконным предписание, выданное администрации Салавата. Представитель АСТ в суде пояснил, что за 2021 год компания вложила в рамках концессионного соглашения 32,7 млн руб., в связи с расторжением соглашения муниципалитет может понести значительные убытки. Прокуратура подала апелляционную жалобу. Очередное заседание назначено на 12 января.

Администрации Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района вчера комментарии не предоставили.

В АСТ «Ъ-Уфа» сообщили, что «концессионные соглашения успешно выполняются: число аварий снижается, инвестиции компании значительно превышают показатели, указанные в концессионных соглашениях, и фактические инвестиции МУПов, платежи в местный и республиканский бюджеты увеличились, зарплата персонала выросла». «Инициатива прокуратуры Башкирии по расторжению концессионных соглашений объективно способствует снижению уровня конкуренции на рынке электросетевых услуг в республике, усилению монополии на и так чрезвычайно монопольном рынке, не соответствует интересам потребителей и действующему законодательству», — прокомментировал представитель АСТ.

В компании также сообщили, что направили обращение уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой оказать поддержку и принять участие в судебных разбирательствах. В обращении говорится, что с конца 2020 года по декабрь 2022 года в отношении концессионера прошли 23 проверки, инициированные прокуратурой и СКР Башкирии, по факту заключенных концессионных соглашений были возбуждены три уголовных дела, которые до сих пор расследуются.

Влада Шипилова