ЦБ определил доступные для неквалифицированных инвесторов ценные бумаги

Банк России определил ценные бумаги, доступные квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Указание ЦБ опубликовано на сайте регулятора 15 марта, датировано 9 января.

Только квалифицированным инвесторам доступны:

ценные бумаги, выпущенные в недружественных государствах;

ценные бумаги, хранение которых осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;

производственные финансовые инструменты, где такие бумаги являются базисным активом.

Брокеры не смогут продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги, которые подвержены риску блокировки.

Остальным доступны:

еврооблигации, по которым у российского юридического лица есть обязательства перед держателями;

акции иностранных эмитентов, допущенные к торгам в России;

бумаги иностранных компаний, которые ведут основную деятельность в России и ЕАЭС;

российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги иностранных компаний, которые ведут основную деятельность в России и ЕАЭС.

Как пояснили РБК в пресс-службе Центробанка, неквалифицированным инвесторам все еще доступны ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств. Также сохраняется доступ к иностранным бумагам, чьи эмитенты преимущественно ведут деятельность в России и ЕАЭС. «Мы не планируем ограничивать продажу этих бумаг»,— заявили в пресс-службе.

С 1 октября 2022 года Центробанк ограничил возможность приобретения ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. С 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на приобретение этих бумаг неопытными инвесторами.