«Движение первых» зарегистрировало свой телеканал

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» зарегистрировало телеканал «Движ». В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что канал был зарегистрирован в марте. Другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Движение было создано по распоряжению Владимира Путина, его учредительное собрание прошло 20 июля 2022 года. Председатель правления движения Григорий Гуров говорил «РИА Новости», что организация запустит свои ресурсы в формате радио и телевидения для «продвижения ценностей движения, популяризации проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития».

Съезд «Движения первых», на котором было согласовано название организации, состоялся в Москве 18 декабря прошлого года. Владимир Путин поручил до 1 сентября создать центры движения в регионах. Источники «Ъ» говорили, что движение неофициально позиционируется в качестве современного аналога советской пионерской организации.

Подробнее о движении — в публикации «Ъ» «Новое пионерское».

Лаура Кеффер