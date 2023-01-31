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Коммерсантъ FM
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Путин поручил создать центры «Движения первых» в регионах

Правительство России до 1 сентября 2023 года должно обеспечить создание центров «Движения первых» в субъектах РФ. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Обеспечить... создание в субъектах РФ центров общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества»,— говорится на сайте Кремля.

Президент также поручил кабмину определить во всех регионах лагеря, на базе которых будут реализованы программы «Движения первых», и обеспечить проведение в них летних смен.

Совместно с правительством выполнять поручение будут главы субъектов и руководство детского движения.

Первый съезд «Движения первых», на котором было согласовано название организации, прошел в Москве 18 декабря. Как отмечали собеседники «Ъ», новое движение неофициально позиционируется в качестве современного аналога советской пионерской организации.

Подробнее о движении — в публикации «Ъ» «Новое пионерское».

Андрей Сапожников

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