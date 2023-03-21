Yle: финская Gasum продолжает покупать российский газ

Контракт финской госкомпании Gasum с «Газпром экспортом» рассчитан «еще на несколько лет», в связи с чем Gasum продолжает закупки российского газа, сообщила компания. По данным портала Yle, с 2019 года компания закупила у РФ газа на сумму более €730 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP

«Договоренность представляет собой так называемый контракт "бери или плати", который распространен для поставок газа. Это означает, что Gasum обязана каждый год платить за определенное количество СПГ, независимо от того, получаем мы его из России или нет. Даже если мы не будем подавать заявку на минимальное количество, нам в любом случае придется заплатить»,— пояснили в Gasum.

В компании уточнили, у нее нет законных оснований для расторжения договора или обращения в арбитражный суд. «С начала войны (на Украине) Gasum запрашивал у России только минимальное количество СПГ, предусмотренное контрактом. Мы не согласовывали никаких дополнительных поставок и не собираемся этого делать в будущем»,— заверили в финской компании.

В ноябре 2022 года Стокгольмский арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более €300 млн задолженности за поставки газа, а также признал указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату российского газа в рублях для «недружественных» стран форс-мажором, заявили в «Газпром экспорте». Арбитраж не требовал от Gasum перейти на оплату в рублях, но обязал оплатить не только прошлые поставки, но и невыбранный газ.

Подробности — в материале «Ъ» «Обрубление признали форс-мажором».

Лаура Кеффер