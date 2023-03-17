В «АвтоВАЗ» предложили переименовать бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» внес предложение о переименовании бывшего завода Nissan в «Лада Санкт-Петербург». Об этом 16 марта рассказал ТАСС глава компании Максим Соколов.

«Это название необходимо соответствующим образом утвердить не только на правлении и, скажем так, совете директоров «АвтоВАЗа», но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено»,— сказал он.

Ранее ФГУП «НАМИ», подведомственный Минпромторгу России, приобрел 100% российских активов Nissan. Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность НАМИ. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставка запчастей передали «АвтоВАЗу».

Напомним, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров 16 марта объявил, что активы Toyota, в том числе петербургские, могут передать в собственность подведомственной компании.

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