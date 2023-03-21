В Москве к сотрудникам «Мемориала» пришли с обысками

Следователи пришли с обыском к сотрудникам общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован), которые проживают в Москве. Об этом представители правозащитной организации сообщили в Telegram-канале. Обыски проходят по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ян Рачинский и Олег Орлов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Никита Петров Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Галина Иорданская (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 3 Ян Рачинский и Олег Орлов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Никита Петров Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Галина Иорданская (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

По информации правозащитного центра, в настоящее время обыски проходят у председателя совета «Мемориала» Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова, председателя правления общества Яна Рачинского, мамы представительницы московского «Мемориала» Александры Поливановой — Марины, а также Ирины Островской, Галины Иорданской и Алены Козловой.

Из сообщения «Мемориала» следует, что после обыска сотрудников повезут на допрос в следственный отдел по Тверскому району. «В постановлении указано, что дело было возбуждено 3 марта 2023 года в отношении "неустановленных сотрудников" "Мемориала". Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других — за измену Родине военнослужащим»,— говорится в сообщении.

О возбуждении дела по статье о реабилитации нацизма в отношении сотрудников «Мемориала» 4 марта сообщило ТАСС. В правозащитной организации тогда эту информацию не подтвердили. По словам источника агентства, основанием для возбуждения дела стали подозрения в том, что организация внесла в списки репрессированных людей, «которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны».

«Мемориал» и «Международный Мемориал» были ликвидированы Верховным судом России по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы 29 и 28 декабря 2022 года соответственно. Обвинение утверждает, что организация скрывала «факт выполнения функции иностранного агента». Сотрудники «Мемориала» претензии Генпрокуратуры не признавали и настаивали, что законных оснований для ликвидации общества нет.

Милена Костерева