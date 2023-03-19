В Минусинске Красноярского края введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В Минусинске и Минусинском районе (Красноярский край) введен режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней, сообщает администрация района. Режим введен в соответствии с постановлением правительства региона.

По данным властей, очаг заражения был зафиксирован в селе Малая Минуса. Погибли более 30 свиней, еще 27 изъяты в радиусе 5 км от очага заболевания. Фермерам будут выплачены компенсации.

Управление Россельхознадора края на этой неделе сообщало, что в результате обследования 25 проб мяса и мясных полуфабрикатов, поступивших в мясоперерабатывающий цех из личного подсобного хозяйства, где были обнаружены заболевшие животные, ДНК вируса африканской чумы свиней было выявлено в семи образцах продукции.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки африканской чумы в ближайшее время будут изъяты у владельцев и уничтожены более 400 свиней, в том числе 114 из хозяйств в «угрожаемой зоне» (в радиусе 5 км от очага заражения).

Также режим ЧС введен в Черногорске в Республике Хакасия. «Для предотвращения возникновения и распространения африканской чумы свиней, комиссия по ЧС решила ввести на территории муниципального образования с 8.0017 марта режим повышенной готовности», - заявили в мэрии. На этой неделе власти сообщали о падеже 17 свиней, причиной по предварительной информации, стал вирус африканской чумы. Обнаруженные туши животных уничтожены, проведена обработка территории, сообщили в администрации города.

В частном секторе власти обходят подсобные хозяйства, усилен контроль за местами продажи мяса на рынках города, проверяют автотранспортные средств на предмет вывоза и ввоза свиней.

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Анна Егорова, Лолита Белова