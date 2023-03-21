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Коммерсантъ FM
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США рассекретят имеющуюся у них информацию о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден подписал закон, который требует от разведки рассекретить имеющеюся у нее информацию о происхождении COVID-19. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Господин Байден обещал рассекретить как можно больше информации, но «в соответствии с конституционными полномочиями» по защите от раскрытия информации, которая может «нанести ущерб национально безопасности».

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters

«Нам необходимо добраться до сути происхождения COVID-19, что поможет лучше предотвращать будущие пандемии. Моя администрация продолжит проверять всю секретную информацию, связанную с COVID-19, в том числе потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии»,— говорится в заявлении господина Байдена.

Дискуссия о рассекречивании информации разведки вновь поднялась в феврале на фоне утечки из отчета Минэнерго США о возможном лабораторном происхождении COVID-19. Этого требовали республиканцы. Сам господин Байден также ранее выступал за раскрытие информации.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «COVID-19 хотят отправить на доследование».

Леонид Уварчев

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