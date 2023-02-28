COVID-19 хотят отправить на доследование

Недавняя утечка информации из отчета Минэнерго США о возможном лабораторном происхождении COVID-19 спровоцировала в стране активные дискуссии. Республиканцы потребовали от президента Джо Байдена рассекретить документы и вернуть на доследование дело о возникновении вируса. Впрочем, и в самой администрации единства по этому вопросу нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби

Фото: Andrew Harnik / AP Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби

Фото: Andrew Harnik / AP

В США возобновилось обсуждение темы о происхождении COVID-19. Как сообщила на днях газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на секретный отчет, представленный Министерством энергетики США Белому дому и ключевым членам Конгресса, эксперты ведомства пришли к выводу: пандемия, скорее всего, возникла из-за утечки вируса. Минэнерго, таким образом, присоединилось к заключению ФБР, которое тоже склоняется к версии о непреднамеренной утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане. Тем временем четыре других государственных ведомства (их WSJ не перечисляет) вместе с экспертами Национальной разведывательной группы все еще считают, что причина заражения человека этим вирусом, скорее всего, имеет естественную природу.

Комментируя информацию о документе Минэнерго, представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заверил: администрация Байдена полна решимости определить, с чего началась пандемия. Однако, по его словам, «сейчас в правительстве США нет единого мнения о том, как именно начался COVID». С похожим комментарием выступил в эфире CNN помощник по национальной безопасности Джейк Салливан. «Пока однозначного ответа нет»,— отметил он и добавил: правительство делает все возможное, чтобы разобраться. Господин Салливан также объяснил, почему расследованием занималось Минэнерго: к ведомству относятся национальные лаборатории, которым и было поручено заняться изучением COVID-19.

В общем, единства по вопросу происхождения новой коронавирусной инфекции нет ни в правительстве США, ни в разведсообществе. Но оно, похоже, появилось в Республиканской партии, члены которой совсем недавно рассорились из-за разных взглядов на украинский кризис. О причинах пандемии, судя по всему, спорить они не собираются. Так, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол с удовлетворением заявил: «Наконец-то Минэнерго пришло к тому же выводу, что и я». Он добавил, что уже «запросил у администрации полный и тщательный брифинг по этому отчету и доказательствам, стоящим за ним».

Другой влиятельный республиканец — Рэнд Пол, член сенатского комитета по внутренней безопасности, на своей странице в Twitter потребовал от администрации рассекретить бумаги по этой теме. «Утечка секретных документов (они должны быть рассекречены!) показывает, что ученые из Министерства энергетики считают, что COVID просочился из уханьской лаборатории»,— написал он.

Сенатор Джош Хоули пообещал выдвинуть на рассмотрение коллег закон о рассекречивании данных разведки о вероятном происхождении пандемии COVID-19, которая привела к гибели более 1 млн американцев.

WSJ приводит похожую точку зрения еще одного республиканца — Майка Галлахера, который возглавляет недавно созданный спецкомитет Палаты представителей по Китаю. Он тоже призвал администрацию Байдена рассекретить информацию о COVID-19 и пообещал провести через палату закон о введении санкций и других ограничений в отношении ряда ученых, связанных с Китаем. «Чтобы предотвратить следующую пандемию, мы должны знать, как началась эта»,— отметил господин Галлахер.

Не остался в стороне и бывший госсекретарь (а также потенциальный кандидат в президенты в 2024 году) Майк Помпео. Он призвал привлечь Китай к ответственности в том случае, если факт утечки из лаборатории будет доказан. «Всегда были весомые доказательства того, что уханьский коронавирус просочился из уханьской лаборатории. Я рад, что Министерство энергетики признает эту реальность. Пришло время заставить Компартию Китая заплатить»,— написал он в Twitter.

Пробелы в происхождении COVID-19 и появление новых косвенных доказательств побудили некоторых американских ученых и представителей администрации Байдена тоже настаивать на дополнительном изучении вопроса.

Так, например, американский посол в Китае Николас Бернс призвал «быть более честными в отношении того, что произошло три года назад в Ухане с возникновением кризиса COVID-19».

Китайская сторона категорически не согласна с претензиями. Цзэн Исинь, заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения Китая, не раз отвергал возможность того, что COVID-19 возник в китайской лаборатории. А на брифинге в понедельник представитель МИД КНР Мао Нин напомнила: эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Китай в начале 2021 года, пришли к выводу, что утечка из лаборатории крайне маловероятна. Эти выводы она охарактеризовала как «авторитетное научное заключение».

Напомним, в середине февраля ВОЗ заявила, что продолжит запрашивать у Китая данные, которые помогут вывести из тупика расследование о происхождении новой коронавирусной инфекции. Заявление прозвучало на фоне информации о том, что де-факто расследование уже не ведется. При этом ранее эксперты ВОЗ выработали четыре гипотезы возможного происхождения коронавируса. По оценкам специалистов, «вероятно» или «очень вероятно», что передача произошла от летучих мышей к людям через другое животное. Версию о лабораторном происхождении COVID-19 ученые, посетившие Ухань в рамках миссии ВОЗ, сочли наименее вероятной.

Екатерина Мур, Вашингтон