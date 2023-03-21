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Коммерсантъ FM
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обновлено 00:22 , 21.03

Крымский Джанкой атакован беспилотниками, один человек ранен

Средства противовоздушной обороны сработали в районе города Джанкой на севере Крыма. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что обломки упали на дом и магазин, пострадал один человек. Глава Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что по городу был нанесен удар беспилотниками.

«Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств»,— написал господин Аксенов в Telegram. На место выехал зампред совета министров Крыма.

«Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть»,— сказал глава Джанкоя телеканалу «Крым 24». По его информации, в центре города произошло возгорание продуктового магазина, повреждены электросети.

Как рассказал господин Ивин, с осколочным ранением госпитализирован мужчина 33 лет. Утверждается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В августе 2022 года в Джанкойском районе на территории воинской части взорвался склад боеприпасов и произошел пожар на располагающейся неподалеку трансформаторной подстанции. Минобороны РФ назвало происшедшее диверсией.

В Джанкое и ряде других городов и районов республики Крым действует желтый уровень террористической опасности. В феврале он был продлен бессрочно.

Леонид Уварчев

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