Крым лишился спокойствия

Спустя неделю после инцидента с детонацией боеприпасов на военном аэродроме Саки в Крыму, который позже признали несчастным случаем, ставшим следствием неосторожности, регион сотрясли новые взрывы. Во вторник в Джанкойском районе на территории воинской части взорвался склад боеприпасов и произошел пожар на располагающейся неподалеку трансформаторной подстанции. Минобороны РФ назвало происшедшее диверсией, в результате которой пострадали как минимум двое мирных граждан и было нарушено железнодорожное движение. Из зоны бедствия эвакуировали местных жителей и ввели режим ЧС регионального характера. СКР возбудил уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диверсия на складе боеприпасов потребовала эвакуации жителей близлежащих поселков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Диверсия на складе боеприпасов потребовала эвакуации жителей близлежащих поселков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первые мощные взрывы на территории воинской части и электрической подстанции возле села Майское в Джанкойском районе Крыма раздались 16 августа в половине седьмого утра. Местные жители снимали на свои телефоны и массово выкладывали в интернет кадры с клубами дыма и горящими линиями электропередачи.

В Министерстве обороны РФ сначала заявили, что в воинской части на территории площадки временного хранения боеприпасов, как и неделей ранее на военном аэродроме Саки в Новофедоровке, произошло возгорание, спровоцировавшее их детонацию. Однако позже в ведомстве, изучив детально ситуацию, заявили о диверсии.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии»,— заявили в Минобороны.

Тем же утром возле военной авиабазы в Симферопольском районе Крыма, сообщили “Ъ” местные жители, утром якобы были слышны хлопки и видны клубы черного дыма. Впрочем, по этому поводу никаких сообщений от государственных органов не было. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не плодить слухи и версии относительно событий на полуострове, а дождаться официальной информации.

По словам прибывшего в Джанкойский район главы региона Сергея Аксенова, для обеспечения безопасности вокруг горящего склада была создана пятикилометровая зона, за границы которой из сел Майское и Азовское эвакуировали более 3 тыс. местных жителей. В школах соседних поселков Кондратьево, Табачное и Победное оборудовали временные пункты содержания, в которых разместили более 120 человек.

Господин Аксенов также сообщил, что в результате взрывов пострадали двое гражданских: один мужчина получил осколочное ранение ноги, другого придавило стеной. Однако, заверил губернатор, их жизни ничего не угрожает.

Диверсия также привела к повреждению железнодорожной инфраструктуры, из-за чего было прервано движение поездов до Симферополя, Севастополя и Евпатории.

К полудню пути отремонтировали, но движение поездов на этом участке пообещали возобновить только после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

Как сообщили источники “Ъ” во властных структурах региона, еще за несколько дней до происшествия в Джанкойском районе на полуострове ввели третий уровень опасности на транспорте, добавив новые ограничения для пассажиров, была ужесточена процедура досмотра поездов. По предварительным данным, это могло быть сделано после получения оперативной информации о готовящихся диверсиях. На Крымской железной дороге эту информацию пока не комментируют.

Пассажирские составы, следующие с материковой части России, пока будут останавливаться на станции Владиславовка под Феодосией, где людям придется пересаживаться на автобусы. Покинуть полуостров также можно будет только оттуда.

Локализовать пожар на трансформаторной подстанции и восстановить подачу электроэнергии в районе, по словам местных властей, удалось во второй половине дня. Работы по восстановлению газоснабжения пообещали выполнить после того, как прекратится детонация боеприпасов и территорию смогут разминировать и расчистить. Тогда же начнет работать комиссия по установлению ущерба. По первоначальным данным, возле воинской части несколько домов сгорели дотла, еще несколько десятков повреждены.

По «факту происшествия» в Следственном комитете России возбудили уголовное дело, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства ЧП и лиц, причастных к преступлению. По какой статье ведется расследование, в СКР пока не уточняют.

«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому,— написал в своем Telegram-канале председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.— Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости. Нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой».

Александр Дремлюгин, Симферополь