Потребительские кредиты дробятся о потребителей

В феврале выдачи потребительских кредитов оказались заметно ниже, чем годом ранее, свидетельствуют данные БКИ. Традиционного отскока от праздничного января не произошло, уменьшается и средний чек. Между тем средний размер просроченного кредита в сегменте растет. В таких условиях участники рынка не спешат выдавать крупные суммы, диверсифицируя риски, но рассчитывают обеспечить рост портфеля количеством выдач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Скоринг бюро» (входит в топ-3) подвело итоги февраля в сегменте потребительских кредитов (за исключением карточных). Согласно данным, с которыми ознакомился “Ъ”, в феврале 2023 года выдано 2,35 млн потребкредитов на 431,8 млрд руб. В денежном выражении это меньше, чем годом ранее, на 12,3%. При этом февральские выдачи всего на 1,7% больше показателя традиционно провального января. В количественном выражении второй месяц 2023 года тоже проиграл по выдачам даже январю: 2,35 млн кредитов против 2,4 млн соответственно.

При этом средний чек в данном сегменте в последнее время стагнирует: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб.— в декабре 2022 года. В феврале прошлого года этот показатель был заметно выше — 240 тыс. руб.

По данным «Скоринг бюро», портфель потребительских кредитов по состоянию на 28 февраля составил 7,94 трлн руб., увеличившись с начала года на 1,18%. Просрочка 90+ в портфеле достигла 712 млрд руб., показав рост с начала года на 6,6%.

На фоне опережающего роста просрочки и стагнации среднего чека средний размер просроченного потребкредита в феврале достиг максимума с 2021 года — 145,6 тыс. руб. Для сравнения: по итогам февраля прошлого года показатель был на 9% меньше и составлял 132,5 тыс. руб.

Снижение год к году среднего чека выдач на фоне роста среднего размера просроченного потребкредита позволяет сделать вывод, что просрочка быстрее растет по крупным ссудам, поэтому банки стараются выдавать кредиты помельче. «В случае кризисных сценариев банки наиболее существенно ужесточают свои риск-политики именно по данному направлении… они не увеличивают лимиты кредитования и стараются поддерживать объем кредитования потребителей за счет увеличения их количества,— говорит аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.— Существенного роста по данному направлению не будет».

По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, именно число выдач будет стимулировать рост. «Банки охотнее кредитуют небольших клиентов, добиваясь повышения диверсифицированности,— поясняет он.— Кроме того, с учетом небольшой гибкости непроцентных доходов по кредиту снижение чека позволяет повысить рентабельность кредита».

Несмотря на то что февраль не принес оживления потребительского кредитования, участники рынка и эксперты настроены сдержанно оптимистично. «В целом мы ожидаем роста в данном сегменте на 10% за год, хотя он будет ограничен действиями ЦБ РФ в виде макропруденциальных лимитов, направленных на снижение накопления рисков в условиях невысокого роста доходов граждан и ухудшения стандартов выдач»,— отмечает госпожа Богомолова. «В условиях стабильной денежно-кредитной политики ожидаем постепенного увеличения спроса на кредиты наличными, что положительно повлияет на рост общерыночного розничного портфеля»,— добавляют в ВТБ.

«По нашей оценке, в ближайшее время выдачи нецелевых кредитов наличными начнут расти,— говорит главный управляющий директор ХКФ-банка Андрей Спиваков.— Это произойдет прежде всего на фоне влияния сезонных факторов, так как в начале весны люди начинают планировать ремонт, отпуск, крупные траты в связи с приближением дачного сезона, на которые чаще всего и берутся кредиты наличными».

Управляющий директор НКР Михаил Доронкин ожидает «некоторого ускорения выдач в последующие месяцы», хотя динамика рынка, по его мнению, останется ниже 2021 года, в том числе вследствие заметно более высокой стоимости кредитов. Несмотря на декларируемые низкие ставки, поясняет эксперт, их получение возможно только в случае покупки страхового полиса, который может увеличивать полную стоимость в два-три раза.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова