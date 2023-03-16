Кредитование растет понемногу

По прогнозам аналитиков, на российском рынке корпоративного кредитования в 2023 году основным драйвером роста останется малый и средний бизнес, который лучше адаптируется к кризису. В розничном сегменте увеличение портфеля обеспечит ипотека, но более яркую позитивную динамику покажут потребительские и автокредиты. Однако последние быстро сойдут с дистанции в случае «возникновения новых шоков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило «Прогноз банковского кредитования на 2023 год», с которым ознакомился “Ъ”.

Согласно документу, драйвером корпоративного кредитования в текущем году продолжит выступать сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ), объем кредитов которому вырастет на 25%.

В прошлом году портфель кредитов МСБ показал наибольшие темпы роста (на 30%) среди всех сегментов кредитного рынка.

Рост кредитования крупного бизнеса не превысит 5% в 2023 году, полагают аналитики (в 2022 году он составил 8%). «Инвестиционная активность компаний сохранится на невысоком уровне ввиду снижения ожидаемых объемов экспорта из-за закрытия западных рынков сбыта и необходимости поиска новых клиентов в дружественных странах,— отмечается в исследовании.— Кроме того, у крупного бизнеса возникнет потребность в рефинансировании облигационных выпусков».

В розничном сегменте возможны менее очевидные тенденции.

Так, рост ипотечного кредитования хоть и останется превалирующим (на 16% согласно базовому сценарию), но сократится по сравнению с прошлым годом (портфель увеличился на 20%). Зато аналитики ждут восстановления потребительского кредитования — в базовом сценарии заложен рост на 10% против 3% в 2022 году. Автокредиты, по мнению аналитиков, способны «выехать из минуса»: сокращение портфеля на 4% в 2022 году может смениться ростом на 5% в 2023 году. Базой для оптимизма стал выход на рынок китайских поставщиков, увеличение объемов автомобилей российской сборки, налаживание параллельного импорта.

Участники рынка в целом согласны с прогнозами «Эксперт РА». «МСБ — достаточно гибкий сегмент, который адаптируется к экономическим и политическим изменениям, о чем говорят показатели индекса деловых настроений малого и среднего бизнеса RSBI»,— отмечают в ПСБ. «Темпы роста кредитования МСБ, вероятнее всего, будут выше показателей для крупного бизнеса,— отмечает аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.— Но есть основания предполагать, что темпы роста кредитного портфеля крупного бизнеса также улучшатся и составят 5–10%».

Главным драйвером розничного кредитования станет ипотека, подтверждают в ВТБ, а общий портфель с учетом секьюритизации увеличится на 11%, превысив 31 трлн руб. Госпожа Ващелюк полагает, что высокие темпы роста, на 20–30%, покажет автокредитование: «Условия для импорта и производства улучшились, и может начаться реализация отложенного спроса». «Мы ожидаем постепенного ускорения сегмента необеспеченных кредитов по мере восстановления потребительской активности населения, которая была достаточно слабой большую часть прошлого года,— указывает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.— Наш прогноз по динамике портфелей потребительских кредитов — на уровне 10–15%».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 2 марта: «С учетом нормализации ситуации в экономике и завершения процесса замещения внешнего финансирования в этом году темп роста корпоративного кредитования мы ожидаем около 10%».

В результате при сценарии стабильной ситуации в экономике прибыль банковского сектора в целом превысит 1 трлн руб., полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

В то же время «в случае новых шоков» ожидать улучшения показателей не стоит, признают эксперты и участники рынка. При реализации «негативного прогноза», по оценкам «Эксперт РА», только ипотека и МСБ смогут показать рост по итогам года — в первую очередь за счет госпрограмм поддержки.

Негативный сценарий агентства предполагает снижение ВВП на 4% (на 1,5% в базовом), инфляцию на уровне 11% (6,5%), ключевую ставку ЦБ в 9,5% (7,5%), падение цен на нефть до 50$/баррель и так далее. В качестве предпосылок реализации негативного сценария агентство рассматривает «дальнейшее обострение геополитической ситуации и существенное усиление санкционного давления».

Ксения Дементьева