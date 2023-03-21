Научный спор серпа с молотом

Минсельхоз продолжает расширять грантовую поддержку АПК, предлагая выдавать субсидии на создание агробиотехнопарков — инфраструктурных проектов, которые, как полагают в министерстве, должны усилить научно-технологическое обеспечение сектора. Учитывая растущий дефицит квалифицированных кадров на рынке труда и работу аналогичных промышленных технопарков, разворачивание этой инициативы выглядит как продолжение усилившейся из-за военного конфликта на Украине конкуренции за рабочую силу аграрного сектора и промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкуренция за кадры между агропредприятиями и заводами шла бы на пользу и тем и другим — если бы не оплачивалась из государственного бюджета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Конкуренция за кадры между агропредприятиями и заводами шла бы на пользу и тем и другим — если бы не оплачивалась из государственного бюджета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минсельхоз планирует выделять гранты на создание и развитие агробиотехнопарков — соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. Предполагается, что сеть таких парков станет «площадкой» для эффективного взаимодействия научных организаций и предприятий АПК: результаты научно-технических разработок можно будет незамедлительно внедрять в процесс производства сельскохозяйственной продукции. Отметим, что само определение агробиотехнопарка, которое приводится в документе, было закреплено еще в постановлении правительства от 28 августа 2021 года №1433 — в некоторых регионах подобные инфраструктурные проекты начали разворачивать в 2022-м, но до сих пор системности в этом процессе не было.

Чтобы стимулировать более активную работу по созданию и развитию агробиотехнопарков, власти собираются выдавать гранты, которые можно будет потратить на оснащение парка необходимым оборудованием, оплату коммунальных или транспортных услуг или, например, зарплату штатным сотрудникам. Гранты в форме субсидий созданная Минсельхозом комиссия будет распределять на конкурсной основе в соответствии с возможностями претендентов достичь показателей, обозначенных министерством. Среди них, например, формирование сети, состоящей как минимум из трех агробиотехнопарков, и применение в них «не менее 15 внедренных отечественных биотехнологий, не уступающих по характеристикам зарубежным аналогам».

Последовательное выстраивание Минсельхозом системы научно-технологического обеспечения АПК происходит в условиях дефицита рабочей силы на рынке труда и фактической конкуренции за нее с промышленным сектором — она существовала и до военной операции РФ на Украине, а с ее началом заметно усилилась. Создание агробиотехнопарков по аналогии с технопарками в промышленности, видимо, так же отчасти объясняется «соперничеством» за квалифицированные кадры, как и меры, связанные непосредственно с их подготовкой. Подобные инициативы появляются регулярно — так, в начале марта на regulation.gov.ru был опубликован проект постановления, предполагающий выделение грантов образовательным организациям, которые занимаются подготовкой работников по наиболее востребованным для АПК профессиям и специальностям. Как рассказывали “Ъ” в Минсельхозе, мера поддержки будет «носить длящийся характер»: пока речь в документе идет об обучении 8 тыс. человек, которые должны сформировать кадровый резерв отрасли, однако практика может расшириться «по мере необходимости и поступления запроса от работодателей».

Интересно, что в пояснительной записке к проекту постановления про новые меры грантовой поддержки в качестве обоснования их необходимости среди прочего приводится концепция «продовольственной безопасности РФ» — вероятно, именно этот аргумент сейчас кажется АПК наиболее значимым в противопоставлении заявлениям промышленного сектора о «технологическом суверенитете».

Кристина Боровикова